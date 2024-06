Galaxy Tab S10 Ultra perde nei render [Gallery]

In vista del suo debutto il mese prossimo, nuovi render trapelati offrono un primo sguardo al Galaxy Tab S10 Ultra di Samsung che, a quanto pare, sarà praticamente identico alla versione precedente.

Samsung ha introdotto un tablet ultraportatile negli ultimi anni e sembra che tornerà quest’anno, anche se finora le voci sono state minime.

Indirizzi Android pubblicato I rendering di progettazione assistita da computer (CAD) del Galaxy Tab S10 Ultra verranno pubblicati questo fine settimana, mostrando il tablet a grande schermo con un design quasi identico al Tab S9 Ultra lanciato lo scorso anno. Ha due fotocamere, un’area destinata alla S Pen e una tacca sullo schermo.

Le dimensioni del tablet sembrano essere 326,4 x 208,6 x 5,45 mm, che sono più o meno le stesse del Tab S9 Ultra, ma più sottili di 0,05 mm. Il tablet Samsung in realtà rivaleggiava in spessore con l’iPad Pro di Apple, ma questo lo avvicina di un soffio all’iPad Pro da 13 pollici e 5,1 mm.

Come accennato in precedenza, le voci non avevano molto da dire sulla prossima serie Tab S10 di Samsung oltre alle voci sul processore MediaTek in alcuni modelli. Molto probabilmente, la serie nel suo insieme sarà in gran parte un salto di qualità rispetto al Tab S9, ma è del tutto possibile che Samsung abbia qualche sorpresa in serbo.

È probabile che la serie Galaxy Tab S10 arrivi all’evento Unpacked di Samsung, che lancerà anche Fold e Flip 6, Watch 7 e Galaxy Ring. L’evento è previsto per il 10 luglio.

