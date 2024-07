Galaxy Z Fold 6 e le funzionalità Galaxy AI di Flip 6 arrivano sui dispositivi più vecchi

Samsung ha lanciato Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. I telefoni sono dotati della nuova One UI 6.1.1 dell’azienda, che include diverse nuove funzionalità Galaxy AI che ti aiutano a modificare immagini, tradurre contenuti, scansionare codici QR e risolvere calcoli. Problemi e altro che puoi vedere nel nostro video qui sotto.Riduci in un clic con Galaxy AI

Prima che Samsung lanciasse questi smartphone, abbiamo appreso che l’azienda estenderà le nuove funzionalità Galaxy AI di questi dispositivi distribuendo un aggiornamento dell’interfaccia utente 6.1.1 ai vecchi telefoni e tablet Galaxy. Ora lo abbiamo confermato direttamente dal brand, insieme ad una timeline per il suo rilascio.

L’interfaccia utente 6.1.1 arriverà per i vecchi telefoni Galaxy entro dicembre 2024

Intervenendo all’evento Galaxy Unpacked, Annika Bison, Direttore della strategia Omnichannel di Samsung della divisione MX per il Regno Unito e l’Irlanda, ha dichiarato: “Prevediamo inoltre di implementare le nuove funzionalità Galaxy AI annunciate oggi per selezionare i dispositivi Galaxy entro la fine dell’anno.In altre parole, una UI 6.1.1 arriverà sui dispositivi idonei entro dicembre 2024.

Inoltre, Samsung Sito web Si dice che alcune delle funzionalità Galaxy AI del Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 siano disponibili nella serie di smartphone Galaxy S24. Anche se non è così, pensiamo che l’azienda stia cercando di dire che questi telefoni sono idonei per le nuove funzionalità Galaxy AI e che arriveranno presto.

Considerando che gli smartphone della serie Galaxy S24 hanno lo stesso chipset del Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo pieghevole One UI 6.1.1 presenta tutte le nuove funzionalità Galaxy AI. I telefoni dovrebbero essere forniti con i dispositivi della serie Galaxy S24. I dispositivi più vecchi come le serie Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy S23 possono ottenere funzionalità selezionate.