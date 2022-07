GameStop consente a qualcuno di vendere la propria foto dell’11 settembre che indica NFT

Meno di due settimane dopo la sua versione beta, Il mercato NFT di GameStop Sta già suscitando polemiche. Tra gli NFT elencati sulla piattaforma c’è un’opera d’arte chiamata “uomo caduto“quello era . Non c’è niente di sbagliato in questo, riferimenti NFT Una delle immagini più famose Dall’inizio del XXI sec. “The Falling Man” fa parte di una serie di foto scattate da Agenzia di stampa Il fotoreporter Richard Drew la mattina dell’11 settembre 2001. Delle 2.753 persone che morirono all’interno e intorno al World Trade Center quel giorno, si stima che almeno 100 siano morte mentre le torri erano ancora in piedi.

“Probabilmente questo è caduto dalla stazione MIR”, dice la descrizione NFT, riferendosi alla stazione spaziale russa dismessa. Il creatore dell’opera d’arte sta vendendo due diverse versioni di “Falling Man”, con un prezzo più basso di 0,65 Ethereum o circa $ 990. come tale Web3 funziona alla grande Indica che GameStop gestisce un mercato regolamentato per NFT. Gli artisti devono presentare domanda e superare un processo di verifica prima di poter mettere in vendita i propri token. L’azienda prende il 2,25 per cento delle vendite. GameStop non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Engadget.

Il furto d’arte è un problema importante nello spazio NFT. Su piattaforme come OpenSea dove le persone possono emettere token gratuitamente, . Mentre si può sostenere che “Falling Man” non rientri in quelle categorie e che gli artisti dovrebbero essere liberi di sottolineare le opere e le tragedie del passato, è anche vero che questo NFT minimizza il destino dell’uomo che cade, abbreviando i suoi ultimi momenti in qualcosa che viene venduto a scopo di lucro. .