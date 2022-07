Gary Payton II conclude l’accordo con i Portland Trail Blazers; Fonti affermano che l’accordo triennale vale 28 milioni di dollari

Gary Payton II Sta finalizzando un accordo pluriennale con i Portland Trail Blazers e il suo agente, Aaron Goodwin, ha confermato a ESPN.

Payton, che ha trascorso le ultime due stagioni con i Golden State Warriors, dovrebbe unirsi ai Blazers con un contratto triennale da 28 milioni di dollari, hanno detto fonti a Mark J. Spears di ESPN. Fonti hanno detto alla Spears che i Warriors hanno offerto a Payton un’esenzione di livello medio per i contribuenti.

Proprio come Payton è associato alla Bay Area, a suo padre, la guardia della Hall of Fame Gary Payton, nato a Oakland, ha anche un legame con l’Oregon e la regione del Pacifico nord-occidentale. È cresciuto a Seattle mentre suo padre suonava per i Seattle Supersonics. Ha anche frequentato Payton e ha suonato per l’Oregon per due anni.

Dopo aver saltato in tutto il campionato dalla sua stagione da rookie nel 2016-17, Payton ha finalmente trovato un incantesimo al Golden State che ha permesso al suo gioco di prosperare.

Visto come playmaker mentre lasciava il college, Payton è stato usato come attaccante, e talvolta come centro, con i Warriors che trascorrevano la maggior parte del suo tempo al posto di Dunker.

Il ruolo principale di Payton era quello di difensore chiuso, segnando un punteggio difensivo di 100, buono per il 40° posto in campionato e il sesto tra i giocatori che hanno giocato più o meno nello stesso minuto.

Ha avuto successo in partite contro alcuni dei migliori giocatori del campionato, come il miglior giocatore del campionato Nikola Jokice il fatto che abbia aggiunto più colpi al suo arsenale offensivo (35,8% di 3 su 1,7 tentativi a partita) lo ha reso un giocatore più preciso.