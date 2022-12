Gaylord Perry, Hall of Famer e due volte vincitore del Young Cycle, è morto all’età di 84 anni





Cnn

–



Gaylord Perry, due volte vincitore del Cy Young Award, è morto all’età di 84 anni.

Il medico legale della contea di Cherokee Dennis G. Fowler ha confermato la morte di Perry per cause naturali intorno alle 5 del mattino di giovedì nella sua casa di Gaffney, nella Carolina del Sud.

“Gaylord Perry è stato un cavallo di battaglia costante e una figura indimenticabile nella sua carriera nella Hall of Fame, evidenziata dalle sue 314 vittorie e 3.534 strikeout in 22 anni”, ha dichiarato giovedì il commissario della Major League Baseball Robert Manfred.

Sarà ricordato come uno dei San Francisco Giants di maggior successo di sempre, e durante i suoi periodi a Cleveland e San Diego, è diventato il primo lanciatore in assoluto a vincere un Cy Young Award sia nella lega americana che in quella nazionale.

“Il cinque volte vincitore in 20 partite lo ha presentato a otto diversi club in totale ed è rimasto un popolare compagno di squadra e amico per tutta la vita. A nome della Major League Baseball, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Gaylord per il nostro fantastico gioco .”

Cinque volte All-Star, Perry ha collezionato 314 vittorie nei suoi 22 anni di carriera con otto squadre e si è classificato al sesto posto nella storia della MLB con 5.350 run battuti.

Berry ha fatto il suo debutto in MLB nel 1962 con i San Francisco Giants, dove ha giocato per 10 stagioni. Il famoso lanciatore di spitball destro è stato ceduto ai Cleveland Indians, ora noti come Guardians, prima della stagione 1972.

Con gli indiani, Perry ha vinto il suo primo Cy Young Award dopo aver guidato l’American League per vittorie (24) e partite complete (29).

Dopo essere stato ceduto ai Texas Rangers nel 1975, dove ha giocato per tre stagioni, Berry è stato nuovamente ceduto nel 1978 ai San Diego Padres.

Con i Padres, Perry ha vinto la sua seconda carriera Cy Young diventando il primo giocatore nella storia della MLB a vincere il premio in entrambi i campionati.

Nel 1991, Berry è stato inserito nella National Baseball Hall of Fame.

“Abbiamo perso un altro membro della famiglia della Hall of Fame. Pensieri e preghiere alla famiglia e agli amici di Gaylord Perry RIP, il mio amico che ci mancherà molto”, ha scritto Wade Boggs Hall of Famer in una dichiarazione su Twitter.