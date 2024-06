Gaza a rischio carestia, dice il rapporto: aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Israele e Hamas

Martedì la Corte Suprema israeliana ha stabilito che l’esercito deve iniziare ad addestrare uomini ebrei ultra-ortodossi, minacciando di dividere il governo di coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu nel mezzo della guerra a Gaza.

In una decisione unanime, i nove giudici hanno affermato che non esiste alcuna base legale per l’esenzione militare di lunga data concessa agli studenti religiosi ultra-ortodossi. Senza una legge che distingua tra seminaristi e uomini di altre età, ha stabilito la corte, i progetti di legge obbligatori del Paese si applicano alle minoranze ultra-ortodosse.

In un paese in cui il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte degli ebrei israeliani, sia uomini che donne, l’esenzione per le sette ultra-ortodosse alimenta da tempo il risentimento. Ma la rabbia per il trattamento speciale riservato al gruppo è cresciuta mentre la guerra a Gaza si trascina nel suo nono mese, richiedendo a decine di migliaia di riservisti di svolgere molteplici tournée e costando la vita a centinaia di soldati.

“In questi giorni, nel bel mezzo di una dura battaglia, il peso di tale disuguaglianza è più grande che mai – e la questione richiede progressi verso una soluzione sostenibile”, ha affermato la Corte Suprema nella sua sentenza.

La decisione rischia di allargare una delle divisioni più dolorose nella società israeliana, contrapponendo gli ebrei laici agli ultra-ortodossi, che affermano che i loro studi religiosi sono vitali e sicuri quanto quelli militari. Questo è il Sig. Ha messo in luce i difetti dell’alleanza di Netanyahu, che conta sul sostegno di due partiti ultra-ortodossi, anche se altri israeliani vengono uccisi e feriti a Gaza.

I tribunali israeliani si sono già pronunciati contro l’eccezione, comprese le sentenze della Corte Suprema nel 1998, 2012 e 2017. La Corte Suprema ha più volte avvertito il governo che, per portare avanti questa politica, occorre trascriverla in legge. , come prima, dando al governo il tempo di elaborare la nostra legislazione.

Ma nei sette anni trascorsi dall’abrogazione dell’ultima legge, i successivi governi israeliani hanno ritardato la creazione di una nuova legge. Nel 2023, la legge è finalmente giunta alla data di scadenza, portando il governo israeliano a ordinare ai militari di non arruolare gli ultraortodossi mentre i legislatori lavorano su un’esenzione.

Martedì, il tribunale ha indicato che la sua pazienza era finalmente esaurita, dichiarando illegale l’ordinanza. Non fissava una scadenza per quando i militari avrebbero iniziato a arruolare decine di migliaia di studenti religiosi in età di leva. Una mossa del genere si rivelerebbe un’enorme sfida logistica e politica, nonché un’opposizione di massa da parte della comunità ultraortodossa.

Si è trattato invece di un meccanismo di pressione sugli ultraortodossi affinché accettassero la decisione della corte. Sociale.

La sentenza del tribunale Sig. Ciò minaccia la fragile coalizione di Netanyahu in tempo di guerra, che comprende membri laici che si oppongono all’eccezione e partiti ultra-ortodossi che la sostengono. In un momento in cui il sostegno popolare al governo è basso, sciogliere il gruppo può far cadere il governo e indire nuove elezioni. L’opposizione nel parlamento israeliano vuole soprattutto porre fine alle esenzioni.

Gli attacchi guidati da Hamas il 7 ottobre – che hanno innescato una guerra di otto mesi a Gaza – hanno in parte allentato la posizione ultra-ortodossa sulla leva, con alcuni leader che sostengono che coloro che non sanno leggere la Bibbia dovrebbero arruolarsi nell’esercito.

“Tuttavia, il massimo che la comunità ultra-ortodossa è disposta a pagare è molto inferiore a quello che la popolazione israeliana in generale è disposta ad accettare”, ha detto Israel Cohen, commentatore della stazione radio ultra-ortodossa Kol Barama.

Ma i partiti ultra-ortodossi, con alcune preferenze appetibili, Mr. Netanyahu non sarebbe interessato a far cadere la coalizione, ha detto. “Non vedono un’alternativa, quindi cercano di far funzionare la cosa nel miglior modo possibile”, ha detto il Sig. Ha detto Cohen. “Saranno disposti a scendere a compromessi più di quanto fossero disposti a fare un anno fa nel tentativo di salvare il governo”.

Per ora, l’esercito deve elaborare un piano per accogliere migliaia di veterani contrari a prestare servizio nelle sue fila.

La decisione della Corte crea “una ferita politica aperta nel cuore della coalizione”, ha affermato. Netanyahu deve ora affrontare la questione con urgenza, ha affermato Yohanan Plesner, presidente dell’Israel Democratic Institute, un think tank con sede a Gerusalemme.

In una dichiarazione, il sig. Il partito Likud di Netanyahu ha criticato la Corte Suprema per aver emesso la sentenza mentre il governo intendeva approvare una legge che avrebbe reso il caso obsoleto. Il partito ha affermato che la proposta di legge del governo aumenterebbe il numero della coscrizione ultra-ortodossa pur riconoscendo l’importanza degli studi religiosi.

Sig. Non è chiaro se la proposta di Netanyahu finirà per essere sottoposta ad un controllo giurisdizionale. Ma se approvata dal parlamento, una nuova legge potrebbe affrontare anni di sfide in tribunale e far guadagnare più tempo al governo, ha affermato. Ha detto Plessner.

La sentenza della Corte Suprema di martedì ha suscitato indignazione tra i politici ultra-ortodossi. Molti ultra-ortodossi vedono il servizio militare come una via d’accesso all’assimilazione nella società israeliana laica, che allontana i giovani da uno stile di vita guidato dalla Torah, le scritture ebraiche.

“Lo Stato di Israele è stato creato per essere la casa del popolo ebraico, per il quale la Torah è il fondamento della sua esistenza. La Sacra Torah prevarrà”, ha detto lunedì in una dichiarazione il ministro del governo ultra-ortodosso Yitzhak Goldknapp.

Dopo l’attacco guidato da Hamas al sud di Israele il 7 ottobre, gli israeliani erano uniti nella determinazione a reagire. Ma quando a migliaia di riservisti è stato chiesto di svolgere il secondo e il terzo turno a Gaza, i difetti della società israeliana sono rapidamente riemersi.

Alcuni analisti israeliani avvertono che la guerra potrebbe estendersi ad altri fronti in Cisgiordania e al confine settentrionale con il Libano, mettendo ulteriormente a dura prova il governo e le relazioni tra ebrei laici e ultra-ortodossi.

Già molti israeliani – laici, religiosi e ultra-ortodossi – vedono la questione della bozza come un punto critico in una più ampia guerra culturale nel futuro sempre più incerto del paese.

Gli ebrei ultra-ortodossi sono esentati dal servizio militare sin dalla fondazione di Israele nel 1948, quando la leadership del Paese promise loro l’autonomia in cambio del loro sostegno nella creazione di uno Stato largamente laico. A quel tempo c’erano solo poche centinaia di studenti della yeshivah.

Attualmente ci sono più di 60.000 studenti religiosi in età di leva, e gli ultra-ortodossi sono cresciuti fino a raggiungere più di un milione di persone, circa il 13% della popolazione israeliana. Hanno acquisito una notevole influenza politica e i loro leader eletti sono diventati dei re, presenti nella maggior parte dei governi di coalizione israeliani.

Ma man mano che cresceva il potere degli ultra-ortodossi, cresceva anche la rabbia per la loro incapacità di arruolarsi nell’esercito e per il loro contributo relativamente piccolo all’economia. Nel 2019, il sig. L’ex alleato di Netanyahu, Avigdor Lieberman, ha rifiutato la sua offerta di unirsi a una coalizione che dovrebbe approvare un progetto di legge di esenzione per gli ultra-ortodossi. La decisione ha contribuito a mandare Israele a ripetere le elezioni: cinque in quattro anni.

L’anno scorso, il sig. Dopo essere tornato al potere a capo della sua attuale coalizione, Netanyahu ha cercato di legiferare un piano per indebolire il sistema giudiziario del paese, scatenando proteste di massa. Per gli ultra-ortodossi che sostenevano la riforma giudiziaria, una motivazione chiave era garantire che la Corte Suprema non potesse più ostacolare la loro capacità di evitare la leva.

KB Sobelmann E Myra Novec Rapporto contribuito.