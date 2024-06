Gaza: Netanyahu israeliano scioglie il gabinetto di guerra dopo il ritiro

didascalia dell’immagine, Benjamin Netanyahu ha dovuto affrontare le richieste dei ministri di estrema destra di entrare nel gabinetto di guerra

autore, Yolande Knell

azione, Corrispondente della BBC dal Medio Oriente

Rapporto da Incrocio di Kerem Shalom, Israele meridionale

17 giugno 2024, 11:04 BST Aggiornato 48 minuti fa

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sciolto il suo gabinetto di guerra composto da sei membri, una decisione ampiamente attesa dopo la partenza del leader dell’opposizione centrista Benny Gantz e del suo alleato Gadi Eisenkot.

Un portavoce del governo ha detto che l’attuale gabinetto di difesa e un gabinetto più ampio decideranno della guerra con Hamas a Gaza.

Da quando Gantz si è dimesso otto giorni fa per quella che ha definito una mancanza di strategia di guerra, ci sono stati appelli da parte di ministri di estrema destra a prendere il suo posto.

Sciogliendo il gabinetto di guerra, Netanyahu evita una situazione complicata con i suoi partner di coalizione e gli alleati internazionali.

Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha detto che ciò non influenzerà la catena di comando per quanto le riguarda.

Kantz ed Eisenkot si sono uniti alla coalizione di destra di Netanyahu in un governo di unità nazionale pochi giorni dopo l’inizio della guerra, in ottobre.

Due ex capi di stato maggiore dell’IDF hanno annunciato le loro dimissioni il 9 giugno, con Gantz che ha affermato che la leadership del primo ministro “gli stava impedendo di avvicinarsi al vero successo”.

Immediatamente, il ministro della Difesa nazionale di estrema destra Itamar Ben-Ghir ha detto di aver scritto a Netanyahu chiedendo che fosse incluso nel gabinetto di guerra. READ Dow apre in ribasso di 200 punti mentre i timori di recessione continuano ad affliggere Wall Street

Domenica sera, Netanyahu ha detto ai ministri di aver deciso di sciogliere l’organo decisionale piuttosto che introdurre nuovi membri.

“Il primo ministro ha detto: ‘Il gabinetto di guerra era in un accordo di coalizione… con Benny Gantz su sua richiesta. Da quando il signor Gantz ha lasciato il governo, questo ramo aggiuntivo del governo non è più necessario,'” il portavoce del governo israeliano David Menser ha detto lunedì in una conferenza stampa.

“Il governo ha dato al gabinetto della Difesa il potere di prendere decisioni insieme all’intero gabinetto”, ha aggiunto.

Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz Alcune questioni precedentemente discusse dal gabinetto di guerra saranno trasferite al gabinetto della difesa composto da 14 membri, che comprende Ben-Givir e il collega ministro delle finanze di estrema destra Bezalel Smodrich.

Le decisioni importanti verranno discusse in un “piccolo forum consultivo” che includerà il ministro della Difesa Yoav Gallant, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e Aryeh Deri, capo del partito ultra-ortodosso Shaz. Tutti e tre facevano parte del Gabinetto di Guerra, insieme al Primo Ministro Kantz e al signor Eisenkot.

Il portavoce principale dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha insistito lunedì sul fatto che tali mosse non avrebbero influenzato le sue operazioni.

“I membri del gabinetto sono cambiati e il sistema è cambiato. Abbiamo lo scaglione, conosciamo la catena di comando. Operiamo secondo la catena di comando. Questa è democrazia”, ​​ha detto ai giornalisti.

L’esercito israeliano ha lanciato una campagna a Gaza per spazzare via Hamas in risposta a un attacco senza precedenti nel sud di Israele il 7 ottobre, durante il quale sono state uccise circa 1.200 persone e 251 sono state prese in ostaggio. READ Almeno 14 persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un bar di Soweto, in Sud Africa

Da allora, secondo il ministero della Sanità locale gestito da Hamas, sono state uccise più di 37.340 persone a Gaza.

didascalia dell’immagine, Un portavoce del governo israeliano ha detto che il gabinetto di difesa e l’intero gabinetto decideranno sulla guerra di Gaza

Nei giorni scorsi ci sono stati ulteriori segnali di tensione nel governo israeliano, con Netanyahu e i suoi ministri di estrema destra che hanno criticato la decisione dell’IDF di introdurre “pause tattiche nelle operazioni militari” diurne vicino alla città di Rafah, nel sud di Gaza. E vengono forniti aiuti umanitari.

Le pause servono per consentire ai camion di raccogliere aiuti dal valico di frontiera di Kerem Shalom, controllato da Israele, a sud-est di Rafah, e poi viaggiare in sicurezza per raggiungere la strada principale nord-sud verso Gaza. I rifornimenti sono stati bloccati al valico da quando Israele ha lanciato un’operazione a Rafah il mese scorso.

Ma Ben-Gvir ha liquidato la politica come una sciocchezza, mentre i media israeliani hanno citato Netanyahu che ha affermato: “Abbiamo un esercito, non un esercito con un paese”.

L’IDF ha affermato che sta eseguendo gli ordini dei leader politici di garantire che gli aiuti umanitari arrivino a Gaza.

I cessate il fuoco non significano la fine dei combattimenti nel sud di Gaza, che hanno creato confusione su ciò che sta esattamente accadendo sul terreno.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), la più grande organizzazione umanitaria a Gaza, ha dichiarato lunedì che i combattimenti continuano a Rafah e in altre parti del sud e che “nulla è ancora cambiato a livello operativo”.

L’IDF nel frattempo ha affermato che le sue truppe “continuano operazioni mirate basate sull’intelligence nell’area di Rafah”. Hanno trovato armi nella zona di Tal al-Sultan, colpito strutture danneggiate da esplosivi ed eliminato “diversi terroristi”. READ La fastidiosa infezione Evergreen si diffonde in Cina per registrarsi

L’Unrwa stima che 65.000 persone siano ancora rifugiate a Rafah – meno del 5% degli 1,4 milioni di persone che si trovavano lì prima che l’IDF iniziasse quella che veniva descritta come un’operazione limitata per sradicare i militanti di Hamas e smantellare le infrastrutture armate palestinesi. gruppo.

Con scarsi segnali di progresso verso un cessate il fuoco completo a Gaza, nuovi avvertimenti da parte dell’esercito israeliano che un conflitto di basso livello con il gruppo armato libanese Hezbollah minaccia ora di trasformarsi in una guerra più ampia.