Genshin Impact Mesmerizing Dream At Sea Eventi Web Risposte e premi

Aiuta Paimon a ricordare il suo sogno usando l’ispirazione per guadagnare Primogem e Mora nell’evento Sogno ipnotizzante all’evento web Mare di Genshin Impact.

Effetto Jinshin Lo sviluppatore HoYoverse ha un nuovo evento web, Mesmerizing Dream at Sea, ambientato sullo splendido sfondo di Arcipelago delle mele d’oro . Quando le tue avventure sull’isola giungono al termine, Paimon e il viaggiatore ripensano alla meravigliosa vacanza che hanno avuto con gli amici.

Tuttavia, Paimon ha recentemente fatto un sogno, ma ha difficoltà a ricordare cosa è successo e incarica il viaggiatore di aiutarla a ritrovare i suoi ricordi perduti. Questa guida fornirà ai viaggiatori i dettagli per il nuovo evento web Genshin Impact, comprese le date di inizio e di fine, come giocare, correggere le risposte giornaliere e premi.

Evento web Mesmerizing Dream at Sea di Genshin Impact – Programma e idoneità

L’ultimo evento web, Mesmerizing Dream at Sea, trasporta i viaggiatori in una meravigliosa scena da sogno con il loro compagno Paimon. Questo evento web è iniziato il 22 luglio 2022 e avrà una durata limitata di nove giorni e terminerà il 31 luglio 2022 alle 23:59, ora del server.

L’evento web “Bellissimo sogno in mare” è ora online: partecipa all’ottenimento di Primogem e aiuta Paimon a ricordare il suo sogno! durata dell’evento

22 luglio 2022 – 31 luglio 2022 23:59 (ora del server) >> Clicca per partecipare all’evento <https://t.co/DzQk0txICF# Jinshinpic.twitter.com/nr0erdpT8X – GenshinImpact 22 luglio 2022

I passeggeri che cercano un’opportunità per ottenere ricompense aggiuntive da Primogems e Mora possono partecipare a questo evento web purché soddisfino requisiti specifici. Dovranno avere un punteggio di avventura di 32 o superiore per essere idonei a questo evento, che potranno quindi iniziare a seguire pagina dell’evento web.

Evento web Magical Dream at Sea di Genshin Impact – Dettagli del gioco

Prima dell’inizio dell’evento web, i viaggiatori devono utilizzare il proprio account HoYoverse per accedere all’evento e quindi scegliere il server e il personaggio preferiti. Puoi anche accedere con il link diretto dalla posta in-game se stai giocando da una console PS4 o PS5.

Usa il tuo account HoYoverse per accedere all’evento web. Un magico sogno in mare, dalla pagina dell’evento. (Foto: YouTube / Noxxis Gaming)

Dopo aver effettuato l’accesso, potrai accedere all’evento web, che inizia con te e Paimon nell’arcipelago delle Mele d’Oro, per contemplare le avventure. Dirà al viaggiatore di aver fatto uno strano sogno la notte prima che stava lottando per ricordare.

L’obiettivo principale dell’evento web è aiutare Paimon entrando nel suo sogno e completando vari obiettivi per raccogliere ispirazione. Una volta che hai raccolto abbastanza ispirazione, puoi visitare ciascuno dei cinque livelli dei sogni, ognuno dei quali si sblocca ogni giorno, e procedere con il dialogo e selezionare le risposte corrette.

Un’isola da sogno verrà sbloccata ogni giorno per consentire ai viaggiatori di raccogliere ispirazione e aiutare Paimon a recuperare i suoi ricordi perduti. (Foto: YouTube / Noxxis Gaming)

Se selezioni una risposta sbagliata, puoi dare a Paimon uno spuntino per aiutarla a ricordare, poiché la risposta sbagliata rimane sullo schermo. Dopo aver ricordato con successo il suo sogno, puoi richiedere i tuoi premi dalla posta in-game.

L’incredibile sogno di Genshin Impact al Marine Web Event – Risposte

Quando si visita ogni livello di sogno all’interno del sogno di Paimon, ci sarà un dialogo tra il viaggiatore e Paimon mentre discute del suo sogno. Mentre cerca di ricordare, ci saranno opzioni di dialogo che forniscono indizi su cosa potrebbe riguardare il suo sogno e scegliere la risposta corretta la aiuterà a ricordarlo.

I viaggiatori possono anche visualizzare le conversazioni passate con Paimon per aiutarli a selezionare le risposte corrette tra cui scegliere. Di seguito abbiamo elencato le domande/indizi e le relative risposte corrette per andare avanti nell’evento web Mesmerizing Dream at Sea a Genshin Impact:

Gli indizi e le risposte per il primo giorno:

Idea n. 1: L’isola era molto familiare. Questa potrebbe essere la prima isola in cui siamo stati, ma sembra che Paemon non riesca a metterci un dito sopra…

L’isola era molto familiare. Questa potrebbe essere la prima isola in cui siamo stati, ma sembra che Paemon non riesca a metterci un dito sopra… Risposta 1: È un’isola con molti dodocos?

È un’isola con molti dodocos? Idea n. 2: Qual era il nome dell’auto che ci portava nell’arcipelago in quel momento?

Qual era il nome dell’auto che ci portava nell’arcipelago in quel momento? Risposta #2: Castello di Kabombal

Castello di Kabombal Idea n. 3: Quando Paimon è uscito dal castello, Paimon sembrava vedere qualcosa… Questa è una descrizione approssimativa dell’aspetto che aveva. Paimon si chiede cosa sia veramente…

Quando Paimon è uscito dal castello, Paimon sembrava vedere qualcosa… Questa è una descrizione approssimativa dell’aspetto che aveva. Paimon si chiede cosa sia veramente… Risposta #3: Scrigno del tesoro volante.

Indizi e risposte del secondo giorno:

Idea n. 1: Un maiale della foresta dai colori brillanti… cosa potrebbe essere?

Un maiale della foresta dai colori brillanti… cosa potrebbe essere? Risposta 1: “Modello da sogno”

“Modello da sogno” Idea n. 2: Ogni volta che i viaggiatori incontrano questa malvagia creatura volante, ne deriverà un mal di testa. ma perché?

Ogni volta che i viaggiatori incontrano questa malvagia creatura volante, ne deriverà un mal di testa. ma perché? Risposta #2: fantasma

fantasma Idea n. 3: Questo perché, tra quegli Spettri, c’era una creatura vivente che cercava l’aiuto di Paimon… Di seguito una descrizione approssimativa di come sarebbe apparsa la creatura. Paimon si chiede cosa sia veramente…

Questo perché, tra quegli Spettri, c’era una creatura vivente che cercava l’aiuto di Paimon… Di seguito una descrizione approssimativa di come sarebbe apparsa la creatura. Paimon si chiede cosa sia veramente… Risposta #3: Una buona creatura che tira scherzi (A bake-danuki).

Indizi e risposte del terzo giorno:

Idea n. 1: Sembrava uno strumento per spedire merci… Paimon ricorda che il viaggiatore ne aveva già distrutti molti prima… Cosa era…

Sembrava uno strumento per spedire merci… Paimon ricorda che il viaggiatore ne aveva già distrutti molti prima… Cosa era… Risposta 1: palloncino di melma

palloncino di melma Idea n. 2: Quando Paimon si avvicinò a loro, un Paimon sospettoso sentì “Ya!” chi è lui …

Quando Paimon si avvicinò a loro, un Paimon sospettoso sentì “Ya!” chi è lui … Risposta #2: Senza elicotteri

Senza elicotteri Idea n. 3: Ma Paimon ricorda che aspetto ha! Ecco come appariva… cosa poteva essere…

Ma Paimon ricorda che aspetto ha! Ecco come appariva… cosa poteva essere… Risposta #3: Una specie di cibo di emergenza per l’uccello (la stessa Paimon!)

L’affascinante Jinshin Impact Dream al Marine Web Event – Ricompense

Dopo che i viaggiatori avranno completato le missioni giornaliere e altre missioni per trarre ispirazione da Paimon, potranno aiutarla a ricordare il suo sogno. Prima della conclusione dell’evento web, potranno richiedere vari premi, che non saranno disponibili al termine dell’evento.

I viaggiatori dovrebbero usare l’ispirazione e le conversazioni precedenti per determinare le risposte agli indizi. (Foto: YouTube / Noxxis Gaming)

Ecco i diversi premi che puoi richiedere durante l’evento web e che devono essere richiesti in tempo:

Primogem × 80

QI Eroe x 6

Minerale di rinforzo mistico x 8

Unzione santificante x 4

Mora x 90000

Dopo aver aiutato Paimon a ricordare il suo sogno, completerai il livello del sogno e riceverai ricompense inviate alla tua posta di gioco. (Foto: YouTube / Noxxis Gaming)

Vogliamo ringraziare Canali Youtube Noxxis Gaming E il MoKonDo TV Per il loro tour glamour da sogno dell’evento Marine Web al Genshin Impact. Si prega di considerare di iscriversi al loro canale per ulteriori contenuti.

Immagine in primo piano fornita da HoYoverse.