Gerhard Schroeder si dimette da Rosneft

BERLINO (Reuters) – L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder si è dimesso venerdì da capo del colosso energetico statale Rosneft a causa delle crescenti richieste in Europa di affrontare sanzioni a meno che non rinunci al suo reddito dalla Russia.

Rosneft ha detto che Schroeder ha detto alla società che era “impossibile” continuare nel ruolo. Ex consigliere entrato in carica $ 600.000 all’anno La società ha affermato in una dichiarazione che la sua posizione a Rosneft nel 2017 – è stata “inestimabile” nell’attuazione di progetti infrastrutturali su larga scala in Russia e Germania.