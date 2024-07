Giappone: un turista travolto da un anello galleggiante è sopravvissuto a una dura prova in mare di 36 ore

Membri della guardia costiera giapponese trasportano in aereo una donna sopravvissuta durante la notte in mare dopo essere andata alla deriva per miglia dalla riva su un anello galleggiante il 10 luglio 2024.



Tokio

CNN

—



Un bagnante che è stato trascinato in mare per 80 chilometri (50 miglia) all’interno di un anello galleggiante è stato salvato. Giappone Le autorità hanno affermato di aver trovato il corpo di una donna sulla costa orientale degli Stati Uniti circa 36 ore dopo la sua scomparsa.

La guardia costiera giapponese ha detto alla CNN che due membri dell’equipaggio della petroliera si sono tuffati in acqua per salvare la donna cinese di 20 anni quando era andata alla deriva al largo della penisola meridionale di Tokyo mercoledì mattina. La Guardia Costiera ha aggiunto che l’equipaggio di una nave mercantile l’aveva avvistato in precedenza e aveva avvisato via radio la petroliera chiedendo aiuto.

La guardia costiera ha trasportato la donna in elicottero nella città di Yokohama, dove è stata portata in ospedale per una valutazione dopo aver passato tutta la notte.

La Guardia Costiera ha detto: “Soffre di disidratazione, ma la sua coscienza è chiara e la sua vita non è in pericolo. Non c’è bisogno che sia ricoverata in ospedale”.

La guardia costiera ha avviato le ricerche della donna dopo che era scomparsa da una spiaggia nella città di Shimoda, nella prefettura di Shizuoka, intorno alle 19:30 di lunedì, ha riferito NHK.

Circa 30 minuti dopo essere entrata in acqua, la donna si è accorta che stava andando alla deriva e non era in grado di tornare a riva, ha detto ai funzionari, secondo l’emittente giapponese NHK.

Le autorità hanno affermato che la donna potrebbe essere stata spazzata via da correnti e venti abbastanza forti, ha riferito NHK.

Il Giappone, un paese con più di 6.000 isole, Ospita alcune delle spiagge più belle dell’Asia ed è particolarmente apprezzata dai turisti che desiderano rinfrescarsi durante i torridi mesi estivi.

Ma non tutti i giorni in spiaggia passano senza incidenti.

Nel 2019, secondo i dati, più di 500 persone sono state salvate nel paese dopo incidenti in spiaggia Ultime statistiche della Guardia Costiera giapponese.