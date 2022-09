Gigabyte RTX 4090 è già in vendita a Hong Kong, due settimane prima del suo lancio

Gigabyte RTX 4090 GAMING OC in vendita

Il divieto di vendita non sembra applicarsi ai venditori ambulanti di Hong Kong.

Qualcuno è riuscito ad acquistare la scheda grafica RTX 4090 da Gigabyte più di due settimane prima del rilascio ufficiale. Normalmente non si vedrebbero presto in vendita le GPU di nuova generazione, ma potrebbe confermare che i partner del consiglio di amministrazione di NVIDIA hanno già una grande scorta di schede in attesa di clienti.

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Fonte: Likhg

Questa settimana, i partner del consiglio hanno iniziato a inviare solo campioni di prova dell’RTX 4090, che dovrebbero raggiungere i revisori molto presto. Secondo le nostre fonti, alcuni media hanno già ricevuto le loro carte, inclusa la Founders Edition di NVIDIA. Ciò che è molto importante è che né i revisori né i primi clienti potranno ancora utilizzare queste carte.

NVIDIA non ha ancora rilasciato un driver che fornisca funzionalità e prestazioni complete. Questo driver non sarà rilasciato al pubblico fino al 12 ottobre, quando la carta sarà ufficialmente rilasciata. Tuttavia, solo perché hai presto acquistato questa carta, senza questo driver non ci sarebbero possibilità che funzioni. Per i membri della stampa, questo driver sarà disponibile entro questa settimana.

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Fonte: Likhg

Proprio come qualsiasi scheda RTX 4090, questo modello è dotato di un adattatore di alimentazione quad da 8 pin a 16 pin, che sblocca oltre 450 watt di potenza. La scheda stessa presenta l’ultima architettura NVIDIA Ada Lovelace basata sulla tecnologia di elaborazione TSMC 4N. L’RTX 4090 è dotato di una GPU AD102 con 16.384 CUDA core e 24 GB di memoria GDDR6X.

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Fonte: Likhg

Aggiornamento: si dice che la carta in questione venga venduta a circa HK20.000 ($ 2.548), circa $ 1.000 in più rispetto al prezzo consigliato degli Stati Uniti.

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Fonte: Carousel

