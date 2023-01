Giocatore di Super Smash Bros. bannato. dei tornei dopo aver schiaffeggiato l’avversario

Mentre i giochi di combattimento possono riguardare lo scambio di colpi sullo schermo, dobbiamo davvero tenerlo nel gruppo.











Giocatore di Super Smash Bros. bannato Ultimo alimentato da IS | Oro è sospeso a tempo indeterminato dalla scena dopo aver apparentemente schiaffeggiato un avversario durante un torneo italiano.



















Dopo aver perso il set 3-0 ed essere stato eliminato da Dehscension XII, Oro sembra alzarsi e schiaffeggiare il suo avversario, BestMario, in faccia (quasi facendogli perdere gli occhiali) prima di tornare a spegnere il suo controller mentre continua a sedersi e tenere premuto la sua testa.





Tutto questo è stato catturato nel flusso Twitch del torneo, mentre quelli intorno ai giocatori si sono affrettati a denunciare il cattivo comportamento e la grave violazione delle regole che si sono appena verificati.







-Walid (@LiberezWalid_) 15 gennaio 2023





Gli organizzatori di Smash Bros Italia hanno rilasciato una dichiarazione dopo l'evento annunciando che Oro sta ricevendo un divieto a tempo indeterminato dai tornei che andranno avanti con altri nella regione che probabilmente seguiranno se non l'hanno già fatto.





È del tutto normale sentirsi giù dopo un'enorme perdita, ma non possiamo davvero mettere le mani su altre persone.







Questo è buon senso per la stragrande maggioranza della comunità dei giochi di combattimento, quindi è triste che dobbiamo ancora dirlo.





Oro aveva già vinto un Dehscension XI con una storia competitiva in Smash risalente almeno al 2016.





È anche indicato come responsabile degli eventi Start.gg in Smash Bros Italia, incluso il fine settimana, anche se non sarà così in futuro.





Il concorrente ora bandito non ha rilasciato una dichiarazione sull’alterco fisico e BestMario non sembra essere attivo sui social media.





Puoi leggere l’intera dichiarazione tradotta di Smash Bros Italia qui Yandex traduzione qui di seguito.





Alla luce degli spiacevoli eventi accaduti oggi durante un torneo, lo staff di Smash Bros Italia condanna fermamente le azioni del giocatore Oro e prende le distanze dal suo comportamento. Lo staff, all’unanimità, bandirà il giocatore a tempo indeterminato da tutti gli eventi organizzati da Smash Bros Italia. La nostra priorità è la cura e il mantenimento di un ambiente sano e sicuro per ogni giocatore e, a tal fine, ci impegniamo a prevenire gli autori di comportamenti aggressivi ed esprimiamo il nostro assoluto sostegno a chiunque ne sia vittima. Staff di Smash Bros Italia