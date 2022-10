Giocatori di Fortnite per ottenere gratuitamente la skin Chrome Punk, controlla la tua idoneità

FortniteMares 2022 è finalmente arrivato e ha introdotto molti nuovi oggetti, modalità di gioco e cosmetici per i giocatori per celebrare la stagione di Halloween. Dall’eliminazione degli zombi sulla mappa alla loro fuga su Witch’s Broom Mythic, i giocatori aspettano da tempo quella che dovrebbe essere un’esperienza emozionante.

Ora che l’aggiornamento è finalmente arrivato, sono state introdotte anche diverse collaborazioni di bellezza a partire da Rick e Morty’s Summer e il signor Messix Ad Ash Williams del film Evil Dead. Inoltre, molte altre skin per sondaggi e skin concept royale potrebbero arrivare sull’isola.

Tuttavia, per i giocatori che non sono in grado di acquistare vestiti nell’Item Shop per vari motivi, Fortnite ha qualcosa per tutti i gusti nella loro borsa regalo. I giocatori ora possono ottenere vestiti e cosmetici gratuiti se completano un certo numero di missioni durante FortniteMares 2022. Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Fortnite annuncia una funzione Chrome Punk gratuita che verrà premiata ai giocatori durante FortniteMares 2022

completare #fortnite Attività Chrome Punk per ottenere skin, retro e caricamento dello schermo gratuiti 1. Guadagna 10 livelli di account

Bonus: cromato 2. Guadagna 25 livelli di account

– Bonus: schermata di caricamento di Graveyard Rave 3. Guadagna 50 livelli di account

Epic Games ha recentemente aggiunto nuove missioni Chrome Punk ai file di gioco con l’ultimo aggiornamento di Halloween. Come accennato, i giocatori avranno tre diversi livelli di missioni da completare prima di mettere le mani sul costume Chromeseed Backbling, Graveyard Rave e Chrome Punk. Gratuito.

Ecco tutte le descrizioni dei compiti e delle loro ricompense:

Guadagna 10 livelli di account: Chromeseed Backbling

Guadagna 25 livelli di account: schermata di caricamento Rave del cimitero

Guadagna 50 livelli di account: Chrome Punk Skin

Ciò significa che i giocatori dovranno aumentare i livelli del proprio account completando traguardi settimanali, giornalieri ed eventi speciali Fortnite Mares 2022 Compiti dalla scheda “Missione”. Tuttavia, i giocatori dovrebbero tenere a mente che il livello dell’account è diverso dal loro livello di XP, che può essere verificato andando alla scheda Carriera nel menu di gioco.

Al momento, non c’è una data di fine per le missioni, ma Epic potrebbe fare un annuncio in un secondo momento. Inoltre, Chrome Punk è stato aggiunto anche come NPC sulla mappa e può essere visto vagare per l’isola. La descrizione ufficiale di loro nella scheda Personaggi recita come segue:

“La pirateria e ritagliarsi una strada verso la vittoria. Chrome Punk è un noto pioniere nella scena musicale underground” zucca-core “. La sua posizione non ha eguali tranne che per suo fratello, Punk, con il quale non era d’accordo”.

Alcuni anni fa, nell’Item Shop è stata lanciata una skin simile chiamata Punk. Aveva una struttura simile a quella di Chrome Punk ed era considerato dalla community al massimo al di sopra della media. Tuttavia, la sua ascia era considerata dal gruppo Bash Burner Paga per vincere A causa della velocità di oscillazione più rapida, è stato successivamente ridotto da Epic.

FortniteMares 2022 inizia oggi e i giocatori potranno vivere l’orrore sull’isola fino al 1° novembre alle 2:00 ET, quando terminerà.

A cura di Dinesh Rentley