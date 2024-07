Giorgia Meloni: Un giornalista è tenuto a pagare un risarcimento per aver deriso l’altezza del Primo Ministro italiano

Un tribunale italiano ha condannato una giornalista a risarcire al primo ministro Giorgia Meloni 5.000 euro (4.210 sterline) di danni per i post sui social media che deridevano la sua altezza.

Ciò è seguito ad uno scambio di battute in cui la Cortez ha descritto la Meloni come una “donnina” e le ha detto: “Non riesco nemmeno a vederti”.

La coppia si è scontrata per la prima volta nell’ottobre 2021, quando il partito di estrema destra Fratellanza d’Italia della Meloni era ancora all’opposizione, dopo che Cortez aveva pubblicato una foto satirica della Meloni su X, precedentemente noto come Twitter.

La Meloni è apparsa nella foto in piedi davanti a uno scaffale su cui era stata artificialmente aggiunta una foto incorniciata del dittatore fascista Benito Mussolini.

In Rispondi su Facebook La Meloni ha detto che l’immagine ha un “attrattiva unica” e che intraprenderà un’azione legale.

Più tardi, lo stesso giorno, il signor Curtis ha detto di aver cancellato la foto dopo aver realizzato che era falsa, Ma è stato accusato Ha accusato la Meloni di aver creato una “campagna mediatica” contro di lei, e ha detto che il post su Facebook la mostrava come una “piccola donna”.

Più tardi ha detto Posta a parte “Non mi fai paura, Georgia Meloni, dopotutto sei alta solo 1,2 milioni [3ft 9in] Alto. Non riesco nemmeno a vederti.

La signora Cortez è stata assolta per aver pubblicato la foto iniziale, ma è stata giudicata colpevole per i tweet successivi.

Ha la possibilità di presentare ricorso ma non ha ancora confermato se lo farà.

L’avvocato della Meloni ha detto che donerà tutto il denaro ricevuto in beneficenza.

“Questo paese sembra essere vicino [Viktor] “L’Ungheria sotto Orbán: questi sono tempi difficili per i giornalisti indipendenti e gli opinion leader. Speriamo in giorni migliori. Non ci arrenderemo!”.