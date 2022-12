Giornata nazionale degli autografi: vincitori e vinti

Montgomery (Ala.) Compagni di squadra di Carver Giacomo Smith E Giacomo Razza visitato Auburn. Florida Ho provato a mettermi in gioco. Georgia È stato intenso nel mix per un po’, ma alla fine c’era Alabama Fu un successo per entrambi. Non ci sono state giocate o sorprese quando il Crimson Tide ha ottenuto due dei migliori giocatori statali e guardalinee difensivi che potrebbero avere un grande impatto. Martedì, l’Alabama ha ribaltato il guardalinee offensivo a cinque stelle Kadyn Proctor a partire dal Iowa E il Tide aveva anche un cornerback a quattro stelle Tony MitchellChi stava seriamente flirtando Texas A&M e Auburn.