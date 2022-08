Giovedì i futures azionari sono piatti

I futures su azioni sono rimasti piatti nel trading notturno dopo che il Dow Jones Industrial Average e l’indice Standard & Poor’s 500 hanno chiuso vicino alla stabilità dopo un rally di breve durata sulla scia di Un altro rapporto positivo sull’inflazione.

I future relativi al Dow sono aumentati di 24 punti, o dello 0,07%, mentre i futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1% ciascuno.

Freccia Riviana Oscillazioni nel trading notturno dopo che il produttore di auto elettriche ha battuto le stime sugli utili sempre più basse Ma ha ridotto la sua guida per l’intero anno. Azioni Poshmark, Olo e Illumina È stato scambiato al ribasso dopo aver pubblicato i guadagni Risultati.

Movimenti postali giovedì Dopo una sconcertante normale sessione di trading, si sono registrate medie importanti Chiusura piatta o leggermente inferiore dopo il rally all’inizio della giornata a seguito di un rapporto PPI migliore del previsto per luglio.

Il Nasdaq Composite Index è sceso dello 0,58% per chiudere a 12779,91, mentre il Dow Jones ha aggiunto 27,16 punti, o 0,08%, per chiudere a 33.336,67 e lo Standard & Poor’s ha chiuso in ribasso dello 0,07% a 4.207,27.

Sei degli 11 settori dell’S&P 500 hanno chiuso la sessione in ribasso, guidati dal settore sanitario, che è sceso dello 0,71%. L’energia ha chiuso di oltre il 3% grazie all’aumento dei prezzi del greggio e del gas naturale, che ha contribuito a esporre il picco dell’inflazione. Anche le azioni Disney sono aumentate di circa il 5%. Segnala numeri di abbonati forti e valutazioni migliori nell’ultimo trimestre.

“Penso che oggi ci siano state prese di profitto”, ha affermato Jeff Kjellberg, chief investment officer di Sanctuary Wealth. “…non abbiamo davvero avuto un ritiro o non abbiamo cancellato nessuno dei guadagni CPI [Wednesday]ma abbiamo avuto un po’ di scoperta di volume e prezzo dopo quel sorprendente pugno”, da dati CPI e PPI migliori del previsto.

Sul fronte economico, venerdì sono in arrivo i dati sui prezzi all’importazione e la fiducia dei consumatori.