Giudice dell’Ucraina occupata dalla Russia in condizioni “gravi” dopo il tentativo di omicidio | Ucraina

Un leader separatista a Donetsk afferma che un giudice in una città ucraina controllata da Mosca è in condizioni “gravi” dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio.

Alexander Nikulin era un membro di un tribunale che ha condannato a morte a giugno due britannici, Aiden Aslin e Sean Benner, e il marocchino Ibrahim Saadoun, che stavano combattendo dalla parte ucraina.

Gli inglesi furono catturati Ucraina Ma è tornato a casa a settembre.

“C’è stato un tentativo di usare armi da fuoco sul giudice della Corte Suprema della Repubblica di Donetsk, Alexander Nikulin”, ha detto Denis Pushlin, il leader ribelle dell’autoproclamata repubblica su Telegram.

Ha incolpato Kiev, dicendo che l’attacco è avvenuto venerdì sera nella città di Vohlhersk, nella regione orientale di Donetsk.

Nel frattempo, sabato la compagnia elettrica statale ucraina ha annunciato interruzioni di corrente a Kiev e in altre sette regioni del paese sulla scia dei devastanti attacchi russi alle infrastrutture energetiche.

La mossa arriva in un momento in cui le forze russe continuano a bombardare città e villaggi ucraini con missili e droni, causando danni alle centrali elettriche, alle forniture d’acqua e ad altri obiettivi civili, in una guerra brutale di quasi nove mesi.

La Russia ha negato che i droni utilizzati in Ucraina provenissero dall’Iran, ma sabato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica ha ammesso per la prima volta Fornire a Mosca un “numero limitato” di UAV prima dell’invasione.

Tuttavia, Hossein Amir Abdollahian ha affermato che Teheran non sapeva se i suoi droni fossero stati usati contro l’Ucraina e ha confermato l’impegno dell’Iran a fermare il conflitto.

Ukrenergo, l’unico operatore di linee di trasmissione ad alta tensione in Ucraina, ha inizialmente dichiarato in una dichiarazione online sabato che si verificheranno interruzioni di corrente programmate nella capitale e nella grande regione di Kiev, nonché in diverse regioni circostanti: Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr. , Sumy, Poltava e Kharkiv.

Nel corso della giornata, la società ha rilasciato un aggiornamento in cui si afferma che le interruzioni programmate per un determinato numero di ore non saranno sufficienti, e invece ci saranno interruzioni di emergenza, che potrebbero durare per un periodo di tempo indefinito.

L’Ucraina ha sofferto di blackout e interruzioni dell’approvvigionamento idrico da quando la Russia ha iniziato a sparare una raffica di razzi e droni contro le infrastrutture energetiche del paese il mese scorso.

Mosca ha detto che questi sono arrivati ​​​​in risposta a quelli che sosteneva fossero attacchi ucraini alla Crimea, la regione annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. L’Ucraina ha negato le accuse.