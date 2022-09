Giunone ha appena corso in Europa, facendo la nostra migliore apparizione in 20 anni nel mondo del ghiaccio

Giovedì mattina, la navicella spaziale Juno della NASA è precipitata a 358 chilometri dalla superficie di Europa, la grande luna coperta di ghiaccio in orbita attorno a Giove.

Questo sorvolo fornirà all’umanità uno sguardo più da vicino all’Europa da quando la missione Galileo ha effettuato diversi voli ravvicinati più di due decenni fa. Tuttavia, la navicella spaziale Juno trasporterà un quadro strumenti molto più potente e una fotocamera molto più capace di Galileo. Quindi questo deve essere il miglior sguardo mai visto al mondo interessante.

Lanciato nel 2011, Giunone è arrivato su Giove nel 2016 per studiare da vicino la composizione del pianeta più grande del sistema solare, nonché la sua forte magnetosfera. Dopo aver completato con successo la sua missione principale nel 2021, gli operatori della missione Juno hanno iniziato a utilizzare la sonda per valutare i satelliti nel sistema gioviano, inclusi Europa, Ganimede e Io.

Data l’orbita attuale di Giunone e l’enorme campo gravitazionale di Giove, le dinamiche orbitali del passaggio ravvicinato di Europa sono a dir poco impegnative e Giunone ha dovuto apportare importanti modifiche alla sua traiettoria.

“La velocità relativa tra la navicella spaziale e la luna sarebbe di 23,6 chilometri al secondo, quindi stiamo urlando molto velocemente”, John Purdy ha detto, Vice Direttore della Missione di Giunone al Jet Propulsion Laboratory. “Tutti i passaggi devono procedere come un orologio per ottenere con successo i nostri dati pianificati, perché subito dopo il completamento del sorvolo, il veicolo spaziale deve essere reindirizzato al nostro prossimo avvicinamento ravvicinato a Giove, che avviene solo sette ore e mezza dopo”.

Gli scienziati sono stati a lungo curiosi di Europa, che è ricoperta di ghiaccio ma si crede che abbia un vasto oceano sotto la superficie a causa del caldo nucleo della luna. Gli scienziati planetari ritengono che ci sia probabilmente più acqua liquida nell’oceano globale Europa di quanta ce ne sia sulla Terra. Sebbene si ritenga che la calotta glaciale sia spessa diversi chilometri, il telescopio spaziale Hubble ha raccolto dati che indicano che i geyser possono sfogarsi periodicamente attraverso le fessure di questo ghiaccio. A causa della presenza di acqua e calore, questo oceano è un potenziale serbatoio per la vita microbica esotica.

Giunone porterà nuovi strumenti per studiare questa calotta glaciale. Ad esempio, il radiometro a microonde della navicella osserverà la crosta di Europa, ottenendo dati sulla sua composizione e temperatura del ghiaccio. Questa è la prima volta che tali dati sono stati raccolti per studiare la criosfera lunare.

Immagini visive e dati scientifici aiuteranno a informare gli scienziati della NASA che completeranno l’assemblaggio della navicella spaziale Europa Clipper, una grande navicella spaziale prevista per il lancio nel 2024. Su un missile Falcon Heavy. Questa missione sarà dedicata allo studio della luna, che arriverà nel 2030 e effettuerà più di 50 voli ravvicinati per raccogliere dati. In definitiva, l’agenzia spaziale vorrebbe inviare un lander ma vuole prima ottenere i dati dalle missioni di sorvolo per valutare il miglior sito di atterraggio, possibilmente vicino a un pennacchio di vapore acqueo, se esiste già.

Le immagini dovrebbero iniziare a tornare dal viaggio di Giunone in Europa nei prossimi giorni. Lo farà la NASA Pubblicali qui Quando arrivano.