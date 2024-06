Gli ABBA si riuniscono per ricevere uno dei più alti riconoscimenti in Svezia

Membri Gli ABBA hanno organizzato una rara riunione venerdì per ricevere uno dei più alti onori della Svezia al Palazzo Reale di Stoccolma.

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Fried Lyngstad sono stati insigniti dell’Ordine Reale di Vasa dal re Carlo

Gli ABBA furono i primi cittadini svedesi a ricevere l’Ordine Reale di Vasa, un cavalierato assegnato in riconoscimento degli sforzi personali di uno svedese e del successo nello svolgimento di doveri e compiti pubblici. Stampa associata Lui scrive – Per quasi 50 anni, il tributo è rimasto inattivo dal 1975 (l’anno dopo che gli ABBA irruppero sulla scena musicale con “Waterloo” vincendo l’Eurovision Song Contest del 1974) fino al 2022.

I quattro membri degli ABBA non si esibiscono dal vivo insieme dal 1982, e hanno fatto solo una manciata di apparizioni insieme nei decenni successivi, l’ultima volta nel 2022 nella prima “esibizione” del loro iconico spettacolo di successo ABBA: Voyage in London. Tuttavia, la Rock and Roll Hall of Fame è tornata in studio per registrare i suoi album del 2021. un viaggioil loro primo album dal 1981 Visitatori.

ancora nel 2022, Rolling Stone Parla con Benny Andersson della creazione degli “ABBA-tars” degli ABBA Voyage, in cui i quattro membri indossano tute di motion capture per ricreare le loro performance con un po’ di aiuto. “Siamo un po’ fusi con le nostre controfigure. Non chiedermi come funziona perché non posso spiegarlo”, ha detto Anderson. “Se hai 75 anni, non salterai come facevi quando avevi 34 anni, ed è per questo che è successo.”