Gli allibratori di Joey Chestnut recuperano i loro soldi dopo una gara di mangiare hot dog agli stand delle proteste

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

E a giudicare dai rimborsi che ha dato ad alcuni bookmaker martedì pomeriggio, se ne sarebbe sbarazzato anche lui, se non fosse stato per un manifestante intervenuto.

Chestnut ha rapidamente messo il manifestante, che indossava una maschera di Darth Vader, in una presa alla testa prima che gli organizzatori portassero via l’uomo e l’azione continuasse.

“Quando si è messo di fronte a me… non sapevo se mi avrebbe attaccato. C’era un po’ di panico, motivo per cui l’ho afferrato, e non ne ero sicuro, non sapevo come le cose sarebbero andate a finire”, castagna Lo ha detto al New York Post.