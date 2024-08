Gli americani continuano a fare acquisti. Vanno solo a Walmart

New York

CNN

Gli americani stanno tagliando le spese: dai parchi Disney ai pasti abbondanti di McDonald’s, al caffè di Starbucks. Ma continuano a fare acquisti da Walmart.

Le vendite di Walmart negli Stati Uniti nei negozi aperti da almeno un anno sono aumentate del 4,2% nell’ultimo trimestre e il suo utile operativo è aumentato dell’8,5% durante il trimestre. Le vendite digitali di Walmart negli Usa sono in forte espansione: sono cresciute del 22%.

L’azienda ha alzato le previsioni di vendita e di profitto per quest’anno, segno che si aspetta che la sua forte crescita continui. Giovedì, le azioni Walmart (WMT) sono aumentate del 7% durante le negoziazioni pre-mercato.

Walmart è il più grande rivenditore americano e un indicatore della fiducia dei consumatori. L’azienda raggiunge un’ampia gamma di consumatori e la sua attività rimane stabile nella maggior parte delle condizioni economiche.

Ma gli acquirenti sono alla ricerca di affari dopo anni di aumento dei prezzi, dei tassi di interesse e ora di un mercato del lavoro in rallentamento. Anche se l’inflazione è scesa ai livelli più bassi degli ultimi tre anni, gli americani continuano a pagare più di prima per generi alimentari, alloggi e molti altri beni.

Questo mette Walmart nel posto giusto.

Mentre i clienti si godono un caffè freddo a 6 dollari da Starbucks, un Big Mac da 15 dollari da McDonald’s e altri beni, acquistano generi alimentari, articoli per la casa e altri prodotti da Walmart perché sentono di ottenere un buon rapporto qualità-prezzo.

I generi alimentari rappresentano più della metà delle vendite di Walmart e Walmart ha approfittato del suo vantaggio in termini di prezzo: i prezzi di Walmart sono inferiori di circa il 25% rispetto a quelli dei supermercati tradizionali, secondo i confronti degli analisti.

Sebbene gli acquirenti a basso e medio reddito costituiscano tradizionalmente il nucleo della base clienti di Walmart, Walmart ha anche visto una crescita recentemente con persone che guadagnano più di $ 100.000 all’anno guadagnando quote di mercato.

Walmart ha affermato di aver continuato a guadagnare quote di mercato tra le famiglie ad alto reddito nell’ultimo trimestre.

“L’unico posto in cui qualcuno fa acquisti adesso è Amazon, Walmart e Costco”, ha affermato Michael Becker, analista di DA Davidson. “Walmart sta facendo un ottimo lavoro concentrandosi sul valore che sta diventando strutturalmente più importante spento.”

L’azienda ha sfruttato le sue enormi dimensioni e i profitti derivanti da attività con margini più elevati come la pubblicità per abbassare i prezzi. Negli ultimi anni ha anche investito miliardi di dollari nella riprogettazione dei negozi e nella costruzione di un forte business online per rivaleggiare con Amazon.

“Le nostre attività più recenti come il mercato, la pubblicità e l’adesione contribuiscono anche a diversificare i nostri profitti e a migliorare la flessibilità del nostro modello di business”, ha affermato in una nota il CEO di Walmart, Doug McMillon.

Giovedì, le azioni Walmart sono aumentate del 29% quest’anno, sovraperformando l’indice S&P 500. Le azioni Target (TGT) sono scese del 5% e le azioni Home Depot (HD) sono aumentate del 3% quest’anno.

I consumatori sono in buona salute, ma stanno intraprendendo meno grandi progetti di ristrutturazione delle case, hanno detto i dirigenti di Home Depot martedì in una conferenza sugli utili. Ciò ha portato ad un rallentamento delle vendite di materiali da costruzione, legname e attrezzature per l’edilizia.

“Gli alti tassi di interesse e la crescente incertezza macroeconomica hanno messo sotto pressione una più ampia domanda dei consumatori, con conseguente diminuzione della spesa per progetti di miglioramento della casa”, ha affermato in una nota il CEO di Home Depot, Ted Decker.