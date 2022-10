Gli americani sono finanziariamente esausti

La recessione è una possibilità molto reale.

Come Riserva federale Aumentare fortemente i tassi per combattere la persistenza inflazioneUna presa di posizione dura potrebbe avere un prezzo. Già, i mercati azionari in calo hanno spazzato via più di 9 trilioni di dollari Nella ricchezza delle famiglie americane.

Presidente della Federal Reserve Girolamo Powell Ha anche avvertito delle prossime mosse della banca centrale per combattere gli aumenti dei prezzi Potrebbe causare “un po’ di dolore” in futuro.

Tuttavia, il 31% degli americani ha affermato di non essere attrezzato per una recessione economica e di non fare nulla per prepararsi al meglio, secondo un recente rapporto. Rapporto Bankrate.com.

Più modello di finanza personale:

Inflazione e tassi più elevati una “combinazione pericolosa”

Come l’inflazione persistentemente alta può influenzare la tua fascia fiscale

Questi passaggi possono aiutarti ad affrontare lo stressante debito della carta di credito

“Fatica da recessione, stanchezza da recessione – come vuoi chiamarla, i colpi alla sicurezza finanziaria degli americani continuano ad arrivare, prima con la devastante pandemia di coronavirus, seguiti da 40 anni di inflazione elevata e ora il rischio aumentato di un’altra deflazione”, il Bankrate analista ha detto.com Sarah Foster.

“Avere più di due anni di incentivi per prepararsi a tempi economici difficili può senza dubbio sembrare opprimente”, ha affermato.

“Questa non è colpa delle persone, tanto quanto è una risposta all’enorme quantità di pressione su di loro”, ha aggiunto Jeffrey Galak, professore associato di marketing alla Carnegie Mellon University ed esperto di comportamento dei consumatori.

“Le persone hanno trascorso due anni e mezzo a gestire una pandemia globale, un futuro finanziario incerto, disordini politici e inflazione in aumento”, ha affermato. “Ad un certo punto, le persone esauriranno la volontà di continuare a fare buone scelte per il loro futuro”.