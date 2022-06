Gli amminoacidi sono stati trovati in campioni di asteroidi raccolti dalla sonda giapponese Hayabusa2

Più di 20 tipi di amminoacidi sono stati rilevati in campioni della sonda spaziale giapponese Hayabusa 2 che l’ha portata sulla Terra da un asteroide alla fine del 2020, ha affermato lunedì un funzionario.

Il funzionario del Ministero dell’Istruzione ha affermato che gli acidi scoperti sono materiali molto importanti per gli organismi viventi e possono contenere indizi per comprendere le origini della vita.

Nel dicembre 2020, la capsula trasportata da Hayabusa 2 in una missione di sei anni ha trasportato più di 5,4 grammi di materiale di superficie sulla Terra dall’asteroide Ryugu, situato a più di 300 milioni di km di distanza.

Immagine del file dell’asteroide Ryugu catturato da Hayabusa 2 nel novembre 2019 (Foto per gentile concessione di JAXA) (Kyodo)

La sonda Ryugu mira a svelare i misteri dell’origine del sistema solare e della vita. Precedenti analisi dei campioni hanno indicato la presenza di acqua e sostanza organica.

L’indagine completa sul campione è stata avviata nel 2021 dalla Japan Aerospace Exploration Agency e da istituti di ricerca a livello nazionale tra cui l’Università di Tokyo e l’Università di Hiroshima.

Gli amminoacidi sono sostanze che producono proteine ​​e sono indispensabili per la vita.

Sebbene non sia noto come gli amminoacidi siano arrivati ​​​​sulla Terra antica, una teoria è che provenissero da meteoriti, con gli amminoacidi scoperti in un meteorite trovato sulla Terra. Ma c’è anche la possibilità che siano fissati a terra.

Hayabusa2 ha consegnato al suolo materiali sotterranei senza esporli all’aria esterna dopo aver raccolto campioni che non erano stati alterati dalla luce solare o dai raggi cosmici.

Una capsula utilizzata per inviare campioni di asteroidi sulla Terra dalla sonda spaziale Hayabusa2 della Japan Aerospace Exploration Agency è mostrata al pubblico al Sagamihara City Museum, nella prefettura di Kanagawa, il 12 marzo 2021 (Kyodo)

La scoperta degli amminoacidi ha mostrato per la prima volta che sono presenti su un asteroide nello spazio.

Hayabusa2 ha lasciato la Terra nel 2014 e ha raggiunto la sua posizione fissa sopra Ryugu nel giugno 2018 dopo aver percorso 3,2 miliardi di chilometri in un’orbita ellittica attorno al sole per più di tre anni.

La sonda è atterrata sull’asteroide due volte l’anno successivo e ha raccolto i primi campioni del sottosuolo da un asteroide.

