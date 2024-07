Gli analisti affermano che Nvidia genererà un flusso di cassa così enorme che dovrà riacquistare più azioni perché tutto quel denaro non avrà nessun altro posto dove andare.

Azienda leader nel settore dei chip di intelligenza artificiale Nvidia Un analista tecnologico ha previsto che nei prossimi anni ci sarà un imbarazzo delle ricchezze e che gli azionisti verranno ricompensati.

Ben Ritzes, amministratore delegato e responsabile della ricerca tecnologica presso Melius Research, Lo ha detto mercoledì alla CNBC Nvidia di Jensen Huang ha padroneggiato l’approccio “full stack” con il suo hardware e software, conferendogli un vantaggio chiave nell’intelligenza artificiale.

“Quello che hanno fatto è aver costruito un linguaggio informatico e un ecosistema che permette di monetizzare l’intelligenza artificiale, e la stanno chiaramente uccidendo”, ha detto.

Reitzes ha un obiettivo di prezzo di 160 dollari sulle azioni Nvidia, il che implicherebbe un guadagno del 30% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. nonostante Vendite continue Ha aggiunto che il titolo, avviato all’inizio di questo mese, è cresciuto del 150% quest’anno dopo essere più che triplicato nel 2023. Dei sette titoli di punta che copre, Nvidia ha il maggior rialzo in futuro.

Un altro grande vantaggio che Nvidia ha rispetto ai suoi concorrenti è il ritmo di innovazione dei nuovi prodotti ogni anno, ha affermato Raitzes. Ciò significa che sviluppatori e clienti sapranno dove è diretta Nvidia e potranno preventivare gli aggiornamenti di conseguenza.

“Corrono a 150 miglia all’ora mentre altri corrono a 100 miglia all’ora. Sarà difficile raggiungere questi ragazzi”, ha aggiunto.

Dato il vantaggio di Nvidia nel fiorente spazio dell’intelligenza artificiale, Melius Research prevede che la società genererà 270 miliardi di dollari in contanti nei prossimi tre anni, aprendo la strada a enormi ritorni per i suoi azionisti.

Il management potrebbe non essere interessato a promuovere la possibilità di riacquisti di azioni proprie perché tali questioni sono tipicamente associate a società più vecchie, ha affermato Raitzes. Ma secondo lui la questione è chiara.

“Nessuno ne parla, e quando si modella ciò che facciamo, è un flusso di cassa”, ha detto. “E non c’è niente che possano fare. Questo governo non permetterà loro di acquistare nulla di grosso. Non possono investire così tanti soldi in ricerca e sviluppo. Non è possibile. Quindi dobbiamo ottenerli come azionisti.”

Nvidia ha sicuramente restituito il capitale agli azionisti. Nel mese di agosto la società ha annunciato un piano di ristrutturazione del proprio capitale. Programma di riacquisto da 25 miliardi di dollariIl mese scorso, Nvidia ha aumentato il dividendo trimestrale del 150% da 0,04 dollari per azione a 0,10 dollari, che equivalgono a 0,01 dollari per azione dopo il frazionamento.

Nvidia ha rifiutato di commentare la possibilità di ulteriori riacquisti di azioni proprie.

Da parte sua, Raitzes si è affrettato a sottolineare che eventuali futuri riacquisti non significano che Nvidia abbia smesso di crescere. “Non è un insulto riacquistare azioni se non hai nient’altro da fare”, ha detto.

Gli ultimi dati finanziari di Nvidia mostrano che la sua capacità di generare liquidità sta accelerando. anno fiscale Alla fine di gennaio, il flusso di cassa netto di Nvidia derivante dalle attività operative era salito a 28,1 miliardi di dollari, rispetto ai 5,6 miliardi di dollari dell’anno precedente.

E dentro Primo quarto Durante il periodo terminato ad aprile, i flussi di cassa netti generati dalle attività operative sono stati di 15,3 miliardi di dollari – già più della metà del totale dello scorso anno.

Nel frattempo, Huang lo ha detto agli investitori la scorsa settimana Nvidia rimarrà il gold standard Produrre chip di addestramento all’intelligenza artificiale tra le preoccupazioni che i concorrenti possano essere in grado di ridurre la sua quota di mercato.

Lancio di Nvidia Blackwell Il lancio del sistema entro la fine dell’anno non farà altro che consolidare questo progresso, ha affermato mercoledì all’assemblea annuale degli azionisti della società.

“La piattaforma con architettura Blackwell sarà probabilmente il prodotto di maggior successo nella nostra storia e persino nell’intera storia dell’informatica”, ha affermato Huang.

Questa storia è apparsa originariamente su Fortune.com