Gli annunciatori degli Orioles sono arrabbiati perché gli Yankees non hanno avvertito del successo della star

Il dramma è continuato nella serie Yankees-Orioles.

Il giorno dopo che Aaron Judge e Gleyber Torres furono sconfitti per mano dei loro rivali dell’American League, l’interbase di Baltimora Gunnar Henderson fu colpito alla spalla anteriore dal soccorritore degli Yankees Victor Gonzalez nel settimo inning della vittoria per 7-6, 10 inning degli Orioles. nel Bronx. Mercoledì notte.

Gli emittenti del MASN Kevin Brown e Brett Hollander credono entrambi che avrebbero dovuto essere emessi avvertimenti, soprattutto dopo quello che è successo ieri tra le due squadre, che includeva anche un tiro di Henderson dal lanciatore degli Yankees Nestor Cortes.

“Era giusto e dentro [home plate umpire] “Gabe Morales deve avvertirli adesso, tutti stanno twittando al riguardo”, ha detto Hollander mentre Henderson si dirigeva verso la prima base.

L’interbase degli Orioles Gunnar Henderson è stato colpito da un lancio lanciato da Victor Gonzalez durante una sconfitta contro gli Yankees. Charles Wenzelberg/New York Post

Brown ha detto che Henderson ha gestito tutto quello che è successo nelle ultime due partite con grande fiducia.

“Gunnar Henderson ha gestito la situazione in modo molto maturo ieri, e qualunque cosa sia, lo sta affrontando in modo molto maturo anche adesso”, ha detto Brown. “Gabe Morales non ha avvisato nessuno della panchina, ne sono molto sorpreso”.

Brown ha poi approfondito il potenziale ragionamento degli Yankees sul motivo per cui avrebbero fatto questo La possibilità che Ha colpito il giovane giocatore e, anche se l’uomo play-by-play ha detto che ovviamente non era sicuro al 100% se i Bronx Bombers lo avessero fatto intenzionalmente, ha detto che se lo avessero fatto, sarebbe stato un assoluto disonore.

Henderson è arrivato primo sul colpo in campo. Charles Wenzelberg/New York Post

“Ecco cosa possiamo dire, se gli Yankees pensassero di fare qualcosa del genere, ne perderebbero tre [runs] E alle sette con le basi vuote, è un buon momento per farlo. “E se lo hanno fatto, e se hanno vomitato intenzionalmente davanti a Gunnar Henderson, francamente, vergogna per loro.”

Ciò è avvenuto dopo che l’interbase degli Orioles Dillon Tate aveva detto mercoledì scorso che gli Yankees erano “giustificati” nella loro frustrazione per il fatto che il giudice veniva colpito e si feriva alla mano nel processo.

Anche il manager degli Orioles Brandon Hyde ha detto che non voleva vedere nessun giocatore di nessuna delle due squadre cadere.

Il commentatore play-by-play dei Baltimore Orioles Kevin Brown non sembrava contento della schiacciata. Immagini Getty

“Penso che essere colpiti sia sfortunatamente una parte terribile del gioco, e non penso che nessuno voglia vedere qualcuno essere colpito”, ha detto Hyde prima della vittoria della sua squadra ai supplementari. “Non voglio vedere i loro ragazzi essere picchiati. Non voglio vedere i nostri ragazzi essere picchiati.

“Quando succede qualcosa del genere – perché potrebbe essere a New York, è un affare un po’ più grande – ma non vogliamo che accada.”

Henderson ha terminato la partita 1 su 4 e ha segnato due gol.