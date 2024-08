Gli assistenti di volo dell’Alaska Airlines rifiutano un contratto temporaneo

Gli assistenti di volo dell’Alaska Airlines e i loro sostenitori picchettano davanti all’aeroporto internazionale Ted Stevens di Anchorage il 13 febbraio 2024. (Lauren Holmes/ADN)

Gli assistenti di volo dell’Alaska Airlines hanno votato mercoledì per respingere un accordo temporaneo raggiunto dal loro sindacato.

“Questa è democrazia in azione e gli assistenti di volo hanno sempre l’ultima parola in qualsiasi contratto”, ha dichiarato ai giornalisti l’Associazione degli assistenti di volo (CWA), che rappresenta gli assistenti di volo dell’Alaska Airlines.

La decisione continua una disputa che si trascinava da quasi due anni, mentre gli assistenti di volo della compagnia aerea cercavano di negoziare il loro primo nuovo contratto in un decennio.

Dicono che l’Alaska Airlines abbia dato grandi aumenti salariali ai piloti, ma non forniscono un salario dignitoso ad alcuni assistenti di volo.

“C’è ancora molto lavoro da fare. Gli assistenti di volo hanno bisogno di miglioramenti il ​​prima possibile. Il nostro sindacato continuerà a lottare per ottenere il contratto che gli assistenti di volo dell’Alaska meritano”, si legge nella dichiarazione.

L’accordo provvisorio triennale che è stato rifiutato prevedeva un aumento salariale del 32% per tutta la durata dell’accordo, il pagamento per il tempo di imbarco prima che l’aereo lasciasse terra e 21 mesi di retribuzione retroattiva per coprire il tempo trascorso dai piloti a negoziare.

Alaska Airlines continua a negoziare e lo ha fatto Offerto Ciò che la compagnia aerea ha descritto come una proposta leader del settore, incluso un aumento immediato del 15% nella scala salariale, secondo una dichiarazione online della compagnia aerea.

AFA Alaska rappresenta più di 6.500 assistenti di volo.

La votazione degli assistenti di volo, che si è conclusa mercoledì, ha visto la partecipazione del 92,4% degli aventi diritto, come confermato dal sindacato in Dichiarazione in linea.

Il sindacato ha affermato che il 68% degli elettori si è opposto all’accordo, mentre il 32% ha votato a favore.

Il sindacato ha affermato che intende condurre un sondaggio tra i suoi membri per identificare le principali questioni che devono essere affrontate nei negoziati.

A febbraio, gli assistenti di volo dell’Alaska Airlines hanno accettato di scioperare per la prima volta in tre decenni. Ma prima che possa avere luogo uno sciopero, il National Mediation Board deve dichiarare che i negoziati hanno raggiunto un punto morto, mettendo le due parti in un periodo di “raffreddamento” di 30 giorni prima della scadenza dello sciopero.

Il sindacato ha affermato che i passi futuri potrebbero anche includere “ulteriori sforzi di mobilitazione che saranno necessari per fare pressione sulla gestione, aumentare la nostra influenza e ottenere fondi aggiuntivi in ​​un nuovo accordo provvisorio”.