Gli astronauti della Crew Dragon ricevono una rara medaglia spaziale dalla Casa Bianca

Martedì, il vicepresidente Kamala Harris assegnerà la medaglia d’onore del Congresso per lo spazio a Doug Hurley e Robert Behnken. Gli ex astronauti della NASA si lanciano sul primo volo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX nel maggio 2020.

Hurley, il comandante della navicella, e il suo pilota, Behnken, riceveranno la medaglia “Courage” mostrata durante la missione Demo-2 alla Stazione Spaziale Internazionale. La loro prima missione è stata un completo successo e, da quel volo rivoluzionario, la NASA ha effettuato cinque missioni operative a bordo del Crew Dragon, insieme a due voli spaziali privati.

L’equipaggio Dragon ha fornito alla NASA l’unico mezzo di accesso alla stazione spaziale, ad eccezione della navicella spaziale russa Soyuz, risparmiando all’agenzia spaziale l’imbarazzo di dover fare affidamento sulla Russia per quel trasferimento tra le crescenti tensioni che circondano la guerra in Ucraina.

Al di fuori dei circoli spaziali, la Space Medal non è un onore particolarmente noto, soprattutto perché non viene assegnata da quasi due decenni. Tuttavia, la medaglia è prestigiosa e spesso viene assegnata solo agli astronauti morti durante le attività di volo spaziale.

Per più di quattro decenni, la Congressional Space Medal of Honor Era solo scontato 28 astronauti di sempre. Di questi, 17 sono stati consegnati postumi agli equipaggi degli incidenti Apollo 1, Challenger e Columbia.

Il Congresso degli Stati Uniti ha autorizzato il Presidente a conferire la medaglia “a qualsiasi astronauta che si sia distinto nell’esercizio delle sue funzioni con sforzi e contributi eccezionalmente meritori al benessere della nazione e dell’umanità”.

Il presidente Carter ha assegnato i primi premi agli astronauti dell’Apollo Neil Armstrong, Frank Borman e Pete Conrad; Gemelli Gus Grissom; e Alan Shepard e John Glenn di Mercury nel 1978. Quando non è stato assegnato postumo, è andato a pionieri, come Shannon Lucid, che ha effettuato un volo spaziale di lunga durata sulla stazione spaziale Mir, o astronauti che hanno volato per la prima volta su nuovi veicoli, come nei panni di John Young e Robert Crippen a bordo dello space shuttle.

Entro i prossimi due anni, altri astronauti piloteranno nuovi veicoli spaziali e potrebbero diventare idonei per la medaglia.

Più tardi questa primavera, non appena aprile, Butch Wilmore e Sonny Williams effettueranno il primo lancio con equipaggio a bordo del veicolo spaziale Starliner di Boeing verso la stazione spaziale. Quindi, forse alla fine del 2024 o all’inizio del 2025, quattro astronauti a bordo della navicella spaziale Orion della NASA voleranno intorno alla luna. I quattro membri dell’equipaggio della missione Artemis II, che dovrebbe includere un astronauta canadese, saranno probabilmente nominati questa primavera.