Gli astronauti testano l’hardware e le tute spaziali della SpaceX Starship per la missione lunare Artemis 3 (foto)

Entro il 2026, la NASA prevede di far sbarcare l’uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972. I tempi sono cambiati, come si può misurare dai nuovi razzi, veicoli spaziali e tute spaziali.

Per prepararsi alla missione di sbarco sulla Luna di Artemis 3, alla fine di aprile due astronauti hanno indossato nuove tute spaziali di Axiom Space e per la prima volta hanno testato una versione simulata del veicolo che li avrebbe portati sulla Luna.

Scienziati e ingegneri affermano che il test – il primo del suo genere dall’era Apollo – ha fornito informazioni su quanto bene venivano costruite le tute spaziali dagli astronauti. Assioma Hanno lavorato con una versione beta dello Starship Human Landing System (HLS) di SpaceX, il veicolo scelto dalla NASA per il trasporto degli astronauti da e verso la Luna durante la missione Artemis 3. Sono stati in grado di valutare il layout dell’HLS, compreso il suo layout fisico progettazione e permessi Secondo A Dichiarazione della NASA .

Il test di tre ore, condotto presso la sede di SpaceX a Hawthorne, in California, è stato utile anche per giudicare la flessibilità delle tute spaziali e la facilità di indossarle e toglierle prima di riporle in una camera di equilibrio con un’assistenza minima.

Gli astronauti Peggy Whitson di Axiom Space e Doug Wheelock della NASA hanno indossato tute spaziali in un modello di una camera di equilibrio situata sul tetto della camera di equilibrio dell’astronave. Ogni tuta spaziale includeva anche un modello in scala reale dello zaino per il sistema di supporto vitale portatile, secondo A dichiarazione Per Assioma.

Durante il test, gli astronauti hanno interagito con il pannello di controllo della camera di equilibrio per garantire che i controlli fossero a portata di mano e potessero essere attivati ​​indossando i guanti, ha affermato la NASA. Si sono anche addestrati a utilizzare l’ascensore di prova, che porterà gli astronauti e il loro equipaggiamento dalla superficie della navicella alla superficie lunare per le passeggiate sulla luna durante le missioni Artemis.

“Nel complesso, sono stato contento che gli astronauti gestissero il pannello di controllo e fossero in grado di eseguire i difficili compiti che avrebbero dovuto svolgere prima di atterrare sulla luna”, ha affermato Logan Kennedy, responsabile delle attività di superficie per il programma HLS della NASA. In una dichiarazione della NASA. “Il test ha inoltre confermato che la quantità di spazio disponibile nella camera di equilibrio, sul ponte e nell’ascensore è sufficiente per il lavoro che gli astronauti intendono svolgere”.

Gli astronauti Wheelock e Whitson hanno testato la flessibilità delle tute spaziali eseguendo movimenti e compiti simili a quelli necessari durante l’esplorazione della superficie lunare nelle missioni Artemis, come azionare il cancello dell’ascensore della navicella. (Credito immagine: SpaceX)

Nel marzo dello scorso anno, la NASA e Axiom aprire Un prototipo di tuta spaziale, l’Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), progettata per essere indossata dagli astronauti durante il volo e sulla Luna. Axiom ha affermato nella sua dichiarazione che la società ha superato il punto iniziale di revisione del progetto con la NASA ed entrerà nella fase critica di revisione del progetto entro la fine dell’anno.

“Test integrati come questo, con programmi chiave e partner che lavorano insieme, sono essenziali per garantire che i sistemi funzionino in modo fluido, sicuro ed efficiente per gli astronauti prima che compiano i prossimi passi sulla Luna”, ha affermato Amit Kshatriya, responsabile del programma Moon to Mars della NASA. Lo ha detto in una dichiarazione della NASA.

Wheelock e Whitson eseguono manovre simili a missioni nella costruzione su larga scala di una camera di equilibrio per il sistema di atterraggio umano della navicella. (Credito immagine: SpaceX)

Ad aprile, Axiom Una delle tute spaziali senza equipaggio è stata testata Al Neutral Buoyancy Laboratory della NASA, dove l’azienda ha aggiunto pesi alla tuta per imitare l’ambiente lunare, dove la gravità è solo un sesto di quella terrestre. L’azienda ha dichiarato nel suo ultimo comunicato che l’astronauta indosserà presto la tuta nel suo primo test sperimentale in acqua.

Una tuta spaziale Axiom senza equipaggio al Neutral Buoyancy Laboratory della NASA. (Credito immagine: Axiom Space tramite X)

Nel frattempo, SpaceX sta sviluppando un viaggio per astronauti sulla luna, Starship, per essere completamente riutilizzabile per facilitare viaggi economicamente sostenibili sulla luna e infine su Marte. Venerdì (7 giugno) l’azienda ha sfiorato il raggiungimento di questo obiettivo Quarto volo di prova riuscito Ciò si è concluso con un atterraggio in acqua fluido sia per il booster Super Heavy che per l’astronave stessa.

Tuttavia, il ritorno dell’umanità sulla Luna dovrebbe avvenire entro settembre 2026, in seguito all’annuncio della NASA Piani di atterraggio ritardati L’atterraggio era originariamente previsto per la fine del 2025. Problemi con lo scudo termico della navicella Orion, i sistemi di supporto vitale e l’impianto elettrico nel sistema di interruzione dell’equipaggio hanno contribuito al ritardo.

“Mentre ci prepariamo a inviare i nostri amici e colleghi in questa missione, ci impegniamo a lanciare il lancio nel modo più sicuro possibile”, ha detto ai giornalisti l’amministratore associato della NASA Jim Frey durante una conferenza stampa a gennaio. “E lanceremo quando saremo pronti.”