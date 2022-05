Gli Astros hanno segnato 5 partite casalinghe nel secondo tempo contro i Red Sox

La corsa storica è iniziata con Giordano Alvarez, che ha inviato una palla veloce di 97,7 mph alle panchine di Green Monster per pareggiare brevemente Aaron Judge degli Yankees con un vantaggio di casa MLB (12). Il successivo lancio lungo è arrivato per gentile concessione di Kyle Tucker, che aveva scalato il muro Jackie Bradley Jr. con la mano destra mentre la palla stava sorvolando gli Astros Bulls nella gara a due round di Homer. Nella sua prima apparizione a Fenway Park, la sua nativa New England Jeremy Peña Poi è tornato per la sua settima volta in Premier League e la sua terza per Houston nell’inning.