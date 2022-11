Gli attivisti affermano che le aziende globali “imbrogliano il pubblico con miliardi di tasse” per eludere il pagamento delle tasse

I governi di tutto il mondo potrebbero raccogliere quasi 90 miliardi di dollari in più all’anno in tasse se rendessero pubblici i propri dati sulla misura in cui le multinazionali utilizzano i paradisi fiscali, secondo un rapporto di un gruppo di advocacy.

Il Rete di giustizia fiscale Ha detto che i paesi stanno morendo di fame di $ 89 miliardi (£ 75 miliardi) all’anno consentendo ad alcune delle più grandi società del mondo di rimanere anonime sul modo in cui conducono i loro affari fiscali.

Nel suo rapporto State of Tax Justice 2022, il Tax Justice Network (TJN) ha chiesto la fine del franchising per le società multinazionali che non sarebbero state nominate e diffamate se avessero fornito informazioni sul trasferimento dei profitti ai paradisi fiscali sotto un paese globale -iniziativa per paese. Reporting – sperimentato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Alcune singole società pubblicizzano volontariamente i loro rapporti stato per stato e il Tax Justice Network ha affermato che, secondo i suoi calcoli, i governi potrebbero recuperare il 28% dei 316 miliardi di dollari persi per “abuso fiscale” transfrontaliero nel 2021 se la perdita dell’anonimato viene alla luce sulle attività di tutte le multinazionali.

Il Regno Unito ha approvato una legislazione nel 2016 per rendere disponibili i rapporti paese per paese, ma non ha mai usato la forza e l’idea è stata abbandonata nel 2020 da Rishi Sunak quando era cancelliere. L’anno scorso, secondo le stime di TJN, il Regno Unito ha perso 27 miliardi di sterline a causa delle multinazionali che pagano tasse più basse.

“ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Rinunciare al superamento dell’imposta sulle società è un’opzione politica per chiudere un occhio. I nostri governi ci intrattengono parlando di prendere “decisioni difficili” per affrontare la crisi globale del costo della vita, quindi scegliendo di tacere sulle multinazionali che hanno segretamente ammesso di aver ingannato il pubblico facendogli pagare miliardi di dollari di tasse.

“Stanno scegliendo di proteggere le ciliegie sulla torta delle aziende più ricche mentre le persone si preoccupano di mettere il cibo in tavola. Il nostro messaggio ai governi è chiaro: basta con gli insabbiamenti, alza il tenore di vita.

“Per quanto riguarda le multinazionali, ti invitiamo a rivelare le tue tasse. Se non hai nulla da nascondere, se stai pagando la tua giusta quota in un momento in cui le persone si sentono arrabbiate, pubblica i rapporti paese per paese”.

Un portavoce del governo ha dichiarato: “Il Regno Unito è stato in prima linea nelle riforme fiscali internazionali, che includono l’adozione di standard minimi dell’OCSE per i singoli paesi e la guida delle discussioni per raggiungere lo storico accordo fiscale globale lo scorso anno.

“È improbabile che la pubblicazione di rapporti specifici per paese aumenti il ​​gettito fiscale aggiuntivo proposto dal Tax Justice Network perché HMRC riceve già questi rapporti ogni anno dalle società multinazionali e li utilizza nel loro lavoro di conformità”.