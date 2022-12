Gli attuali guadagni di CJ Perry superano i soldi guadagnati in WWE

John Kopalov/Getty Images

Segnalato Fightful Select L’ex superstar della WWE CJ Perry (FKA Lana) ha superato finanziariamente il suo anno migliore in WWE, principalmente grazie al suo sito web Brand Army, CJPerry.com.

Per visualizzare i suoi post su Brand Army, i fan devono pagare una tariffa mensile di $ 19,99. Secondo il suo sito, i vantaggi dell’abbonamento includono “TikTok esclusivi, foto e video esclusivi mai visti prima dalla strada, servizi fotografici e combo film / TV”. Ha anche notato che ci sarebbero state apparizioni occasionali di Miro e che avrebbe postato “almeno 5 volte a settimana o più”.

Perry ha lanciato il suo sito web il 20 maggio e Come accennato, Nelle prime 24 ore dal suo lancio, ho guadagnato quasi $ 20.000. È stato il più grande giorno di lancio nella storia del Brand Army.

da allora rilascio WWE nel 2021, Berry non è stato sul ring ma è stato impegnato con diversi progetti di modellismo, televisione e film. Perry è apparso nel reality show “The Surreal Life”, nel film “Wifelike” con Jonathan Rhys-Meyers ed Elena Kamporis, e nel film del 2021 “Cosmic Sin” con Bruce Willis e Frank Grillo.

Lo scorso meseBerry ha anche anticipato che stava recitando in un nuovo film della Paramount. Ha rivelato durante un’intervista con il senior news editor di Wrestling Inc.. Nick Hausman, che interpreterà un’assassina e che il suo personaggio è stato ispirato dal WWE Hall of Famer The Undertaker.

È interessante notare che Danielle Moynette (FKA Summer Rae), Cassie Lee (FKA Peyton Royce) e Jessica McKay (FKA Billie Kay) sono alcune delle ex superstar della WWE che fanno parte della piattaforma Brand Army.