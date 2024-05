Gli aumenti salariali rivelano un altro problema “spinoso” per la Fed

Una misura della crescita salariale attentamente monitorata ha raggiunto il livello più alto dell’anno durante il primo trimestre, sollevando timori sulla possibile diffusione di un’inflazione piatta e spingendo la Federal Reserve a mantenere i tassi di interesse stabili più a lungo di quanto inizialmente sperato.

Nuovi dati diffusi martedì Dal Bureau of Labor Statistics Secondo i dati di Bloomberg, i costi di compensazione sono aumentati dell'1,2% nel primo trimestre, superiore all'aumento dell'1% del trimestre precedente e superiore alle aspettative degli economisti dello 0,9%.

Paul Ashworth, capo economista di Capital Economics North America, ha affermato che i dati di martedì mostrano che anche la crescita dei salari è “piatta”, e non solo gli ultimi dati sull’inflazione che mostrano che gli aumenti dei prezzi non stanno diminuendo al ritmo che molti avevano sperato.

“La continua crescita dei salari è un altro motivo per cui la Fed si prende il suo tempo per abbassare i tassi di interesse”, ha scritto Ashworth in una nota dopo la pubblicazione del rapporto.

I mercati si sono mossi dopo la stampa, con il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni (^TNX) in aumento di circa sei punti base al 4,67% subito dopo la pubblicazione dell’Employment Cost Index (ECI), mentre i contratti futures legati alle tre principali medie sono tutti crollati.

Sarah House, capo economista della Wells Fargo Bank, ha affermato che, a parità di altre condizioni, l'aumento dei costi salariali di martedì non è la “fine del mondo” per la Fed. Ma è un’altra goccia nel mare che offusca le speranze del mercato per un taglio dei tassi prima del prossimo aggiornamento della politica monetaria del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, previsto per mercoledì pomeriggio.

“Si tratta di un altro dato che suggerisce che il rallentamento dell’inflazione iniziato in questo periodo l’anno scorso si è arrestato nel primo trimestre del 2024”, ha scritto House in una nota di ricerca dopo la pubblicazione del rapporto.

I dati di martedì dell'Employment Cost Index si aggiungono al dibattito in corso sulla questione se la crescita piatta dei salari stia contribuendo a un'inflazione persistentemente elevata. Dati recenti di ADP hanno mostrato che la crescita salariale per coloro che hanno cambiato lavoro nel mercato privato è aumentata negli ultimi mesi mentre la crescita per coloro che sono rimasti nel mondo del lavoro è cambiata poco, una tendenza che il capo economista di ADP Nella Richardson ha affermato mercoledì rappresenta una “sfida” per ADP. Banca della Federal Reserve.

Nel frattempo, i dati del Bureau of Labor Statistics hanno rivelato che la crescita dei salari su base annua ha mostrato alcuni segnali di rallentamento, ma secondo gli economisti è ancora considerata troppo elevata per impedire all’inflazione di tornare all’obiettivo del 2% della Fed.

L'indice principale della spesa per consumi personali, che esclude il costo di cibo ed energia ed è attentamente monitorato dalla Federal Reserve, è aumentato del 2,8% rispetto all'anno precedente a marzo, superiore alle stime del 2,7% e invariato, secondo i nuovi dati mostrati venerdì. Dall’aumento anno su anno che abbiamo visto a febbraio.

La storia continua

Durante i primi tre mesi dell’anno, le spese principali per i consumi personali sono aumentate ad un ritmo annualizzato del 4,4%, una tendenza “preoccupante”, secondo Ben Ayers, capo economista di Nationwide.

Ciò è avvenuto dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell aveva già indicato che i recenti dati sull’inflazione non mostravano i progressi negli aumenti dei tassi che la banca centrale aveva sperato di vedere nel 2024.

“Al FOMC abbiamo affermato che avremmo avuto bisogno di maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stesse muovendo in modo sostenibile verso il 2% prima che fosse opportuno allentare la politica monetaria”, ha affermato Powell il 16 aprile, prima che venissero pubblicati i dati sulla spesa per consumi personali di marzo.

“Chiaramente, gli ultimi dati non ci hanno dato maggiore fiducia e suggeriscono invece che probabilmente ci vorrà più tempo del previsto per raggiungere tale fiducia”.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell partecipa a una conferenza stampa a Washington, D.C., il 20 marzo 2024. (Liu Jie/Xinhua tramite Getty Images) (Agenzia di stampa Xinhua tramite Getty Images)

I commenti di Powell hanno contribuito a far svanire le speranze degli investitori per un taglio dei tassi nel 2024. Entrando nella conferenza stampa della Fed di mercoledì, i mercati stavano scontando quasi un taglio dei tassi quest'anno, in calo rispetto ai quasi sette tagli visti all'inizio di gennaio, secondo i dati di Bloomberg.

Ciò ha fatto salire i rendimenti dei titoli del Tesoro, creando un vento contrario per le azioni che ha spinto l’indice S&P 500 al rialzo. Primo mese negativo da ottobre Mike Wilson, direttore degli investimenti di Morgan Stanley, ha affermato che l'aumento dei rendimenti probabilmente peserà sui titoli azionari “a meno che Powell non sorprenda il lato accomodante alla riunione della Fed di questa settimana”.

Ma data la lettura di martedì dell’indice del costo del lavoro, così come il resto dei dati, gli economisti non vedono un Powell accomodante come il probabile risultato di mercoledì.

“Non c'è molto che la Fed possa tenere in serbo per quanto riguarda gli ultimi dati sull'inflazione”, ha detto martedì a Yahoo Finance Brett Ryan, economista statunitense presso Deutsche Bank.

Ha aggiunto che il messaggio di Powell mercoledì sarà probabilmente che “l'inflazione più elevata sarà compensata mantenendo i tassi di interesse stabili”.

Josh Schaeffer è un giornalista di Yahoo Finance. Seguitelo su X @_joshschafer.

Clicca qui per un'analisi approfondita delle ultime notizie sul mercato azionario e degli eventi che muovono i prezzi delle azioni.

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza