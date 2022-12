Gli avvocati di Trump in tribunale per l’udienza segreta nel caso Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Gli avvocati di Donald Trump Erano in tribunale venerdì per argomenti sigillati come parte di un’indagine sulla presenza di informazioni riservate nella tenuta dell’ex presidente in Florida.

Il procedimento si è svolto davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Beryl Howell, giudice capo della corte federale del Distretto di Columbia. Gli avvocati della difesa sono entrati in aula verso le 14 e se ne sono andati senza parlare con i giornalisti per più di un’ora.

Un avvocato dell’Associated Press e di altre testate giornalistiche aveva presentato una lettera venerdì scorso chiedendo l’accesso dei media all’udienza, ma nonostante ciò, si è svolta interamente a porte chiuse.

La portavoce del tribunale Lisa Klemm ha dichiarato in una dichiarazione che l’indagine rimane sotto sigillo come “questione del gran giurì in corso e sigillata”.

L’esito del procedimento non è stato immediatamente noto. Il Washington Post, citando fonti anonime, ha detto giovedì che il Dipartimento di Giustizia aveva precedentemente chiesto a Howell di disprezzare l’ufficio di Trump per non aver rispettato pienamente un mandato di comparizione di maggio che chiedeva la restituzione di documenti riservati in suo possesso. Il dipartimento vuole anche che il team di Trump nomini un custode dei registri che possa certificare che tutti i documenti classificati sono stati restituiti, ha riferito il Post.

Gli avvocati di Trump hanno rifiutato di commentare prima dell’udienza. Una portavoce del Dipartimento di Giustizia non ha restituito un messaggio telefonico in cerca di commenti venerdì pomeriggio.

I 100 documenti classificati che l’FBI ha sequestrato a Mar-a-Lago ad agosto erano in cima ai 37 documenti con contrassegni classificati che gli avvocati di Trump hanno recuperato da casa durante una visita di giugno. Inoltre, a gennaio, la National Archives and Records Administration ha recuperato 15 scatole contenenti 184 documenti riservati.

Sono passati mesi da quando il Dipartimento di Giustizia deve ancora recuperare tutto il materiale classificato.

La perquisizione della casa di agosto da parte dell’FBI è avvenuta dopo che gli investigatori hanno sviluppato prove della presenza di ulteriori documenti chiave, anche se i rappresentanti di Trump avevano trovato e restituito tutti i documenti riservati richiesti in una citazione del Dipartimento di Giustizia a giugno.

L’avvocato di Trump che ha fatto quella dichiarazione e all’epoca era la sua custode dei documenti, Christina Popp, è stata intervistata dall’FBI a ottobre. Ha detto agli investigatori di non aver redatto la lettera, ma che un altro avvocato di Trump, che ha affermato di averla effettivamente redatta, gli ha chiesto di firmarla come custode designato dei registri di Trump.

Inviare segnalato All’inizio di questa settimana, durante una recente perquisizione di un’unità di stoccaggio a West Palm Beach, in Florida, sono stati trovati altri due documenti con contrassegni di classificazione, organizzata dagli avvocati di Trump. I materiali sono stati successivamente consegnati all’FBI.