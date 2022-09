Gli avvocati di Trump stanno cercando di limitare la testimonianza degli assistenti di Pence al 6 gennaio

Gli avvocati dell’ex presidente Donald Trump sono impegnati in una battaglia legale di alto profilo che cerca di limitare la testimonianza di ex alti aiutanti della Casa Bianca a un gran giurì federale che indaga sui suoi sforzi per influenzare le elezioni del 2020. La mossa costituisce una sfida per stabilire un precedente che potrebbe influenzare le indagini del Dipartimento di Giustizia sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e affronta l’intenzione dell’ex presidente di affermare il privilegio di dirigente o avvocato-cliente per proteggere la riservatezza dei consiglieri. ‘Comunicazioni.

Definizioni specifiche di combattimento, Segnalato per la prima volta dalla CNN, non è chiaro. La controversia ha coinvolto la testimonianza di due assistenti chiave dell’ex vicepresidente Mike Pence – il suo ex capo dello staff Mark Short e l’ex consigliere Greg Jacobs – ha detto una persona che ha familiarità con la questione. Apparendo davanti a un gran giurì a luglio, Trump ha risposto a poche ma tutte domande basate sul privilegio, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Le questioni del gran giurì sono generalmente riservate. Tuttavia, gli avvocati di Trump M. Evan Corcoran, John B. Rowley III e Timothy C. Il caso è venuto alla luce dopo che Parladore è comparso giovedì 6 gennaio davanti alla corte federale di Washington con un procuratore federale capo, senza questioni programmate pubblicamente. Thomas Windham. Una persona che ha familiarità con la questione ha detto che i rappresentanti di Trump erano arrivati ​​all’evento il 6 gennaio.

La gente ha parlato in condizione di anonimato per discutere dell’indagine penale in corso. READ Biden chiede una sospensione di tre mesi della tassa federale sul gas, ma deve affrontare una lunga opposizione all'ottenimento del Congresso

Gli avvocati di Trump e una portavoce dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington hanno affermato di non poter commentare le questioni del gran giurì. Gli sforzi per raggiungere i rappresentanti di Short o Jacobs non hanno avuto successo immediatamente venerdì sera.

Una disputa sul privilegio esecutivo e sulla testimonianza convincente di un testimone davanti a un gran giurì è solitamente gestita dal giudice distrettuale capo degli Stati Uniti Beryl A. Sarà indagato da Howell. Sebbene Howell si sia mosso rapidamente in passato, qualsiasi Un ricorso alla Corte d’Appello del Circuito degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia potrebbe protrarsi fino alla fine dell’anno ed è improbabile che le argomentazioni vengano rese pubbliche prima di allora. Un portavoce di Howell non ha risposto a una richiesta di commento.

Nella maggior parte delle frequenti lotte per il privilegio esecutivo tra il Congresso e il ramo esecutivo — Le due parti di solito si compromettono e risolvono le loro divergenze piuttosto che rischiare di sembrare un capofila per entrambi i rami del governo.

Ma la posta in gioco di un’indagine penale sulle azioni di Trump durante la transizione presidenziale dopo aver perso la rielezione nel novembre 2020 potrebbe rendere più difficili i negoziati.

Sia Short che Jacob hanno finestre uniche per quegli eventi. Entrambi erano con Pence al Campidoglio il 6 gennaio. Hanno testimoniato con il consenso di Pence davanti al comitato ristretto della Camera, che sta conducendo un’indagine parallela, sebbene lo stesso ex vicepresidente si sia rifiutato di farlo. Due giorni prima delle rivolte, John Eastman, un avvocato privato di Trump, ha detto alla squadra di Jacobs che la cospirazione di Pence avrebbe contribuito a influenzare le elezioni. Illegale.

In altri procedimenti legali, gli avvocati di Trump hanno difeso le pretese di privilegio dell’esecutivo, avvertendo che le sentenze potrebbero danneggiare la presidenza indebolendo la riservatezza concessa alle conversazioni con i massimi consiglieri presidenziali. Sostenevano che consentire a un presidente in carica di rinunciare unilateralmente al privilegio esecutivo del suo predecessore potrebbe politicizzare e vanificare lo scopo di quel privilegio.

Tuttavia, le opzioni legali di Trump per fermare la testimonianza potrebbero essere limitate da una serie di sentenze dei tribunali dal 6 gennaio.

I tribunali hanno da tempo ritenuto che le rivendicazioni del privilegio esecutivo o avvocato-cliente della Casa Bianca siano facilmente gestibili quando si cercano informazioni in un procedimento penale piuttosto che dal Congresso. Lo standard per i pubblici ministeri è se possono dimostrare che un testimone può avere informazioni importanti per un’indagine penale che altrimenti non sarebbero prontamente disponibili.