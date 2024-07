Gli azionisti di Salesforce votano contro il pagamento degli stipendi a Benioff e agli alti dirigenti

Il Consiglio di Amministrazione ha invitato gli azionisti a votare a favore della delibera. Ma due società di consulenza per gli azionisti, Glass Lewis e Institutional Shareholder Services, hanno raccomandato agli investitori di respingere la misura.

Per l’anno fiscale 2024, Benioff ha guadagnato 39,6 milioni di dollari in retribuzione totale, rispetto ai 29,9 milioni di dollari dell’anno precedente. Sebbene lo stipendio di Benioff sia rimasto invariato a 1,55 milioni di dollari, ha ricevuto premi azionari, opzioni aggiuntive e compensi del piano di incentivi non azionari, secondo la dichiarazione dell’agenzia. Quest’ultimo importo comprendeva anche una commissione cauzionale che non era stata precedentemente comunicata alla società.

A gennaio, il comitato per le retribuzioni del consiglio di amministrazione ha assegnato a Benioff un secondo premio azionario a lungo termine di 20 milioni di dollari, in riconoscimento delle “azioni di risanamento di successo e della forte performance finanziaria dell’azienda nell’anno fiscale”, tra gli altri fattori.

Glass Lewis ha scritto nella sua raccomandazione che “gli azionisti potrebbero essere ragionevolmente diffidenti nei confronti delle ingenti sovvenzioni azionarie discrezionali” concesse a Benioff a gennaio, aggiungendo che c’era una “mancanza di giustificazioni del tutto convincenti” dietro le sovvenzioni.

Benioff era già tra i maggiori azionisti di Salesforce, con una quota di oltre il 2% valutata a circa 6 miliardi di dollari. Glass Lewis ha affermato nel suo documento di delega che le unità azionarie vincolate basate sulla performance e le opzioni su azioni aggiuntive erano “ingiustificate” perché i suoi interessi erano già allineati con quelli degli azionisti.

Il voto dell’assemblea annuale non è vincolante.

“Il nostro Comitato per la Remunerazione, che è responsabile della progettazione e della gestione del nostro programma di remunerazione dei dirigenti, apprezza le opinioni espresse dai nostri azionisti e prenderà in considerazione l’esito di questo voto quando prenderà future decisioni sulla remunerazione dei dirigenti”, ha affermato il consiglio di amministrazione di Salesforce in una società dichiarazione. Dichiarazione dell’agenzia.

La società ha rifiutato di commentare.

Le azioni di Salesforce sono aumentate del 67% nell’anno fiscale 2024 terminato il 31 gennaio, la performance più forte dal 2011.

L’utile netto è salito a 4,1 miliardi di dollari nell’anno fiscale rispetto ai 208 milioni di dollari dell’anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati dell’11% a 34,9 miliardi di dollari da 31,4 miliardi di dollari. Nel gennaio 2023, Salesforce ha annunciato l’intenzione di licenziare il 10% dei dipendenti, dopo che gli investitori attivisti hanno iniziato ad acquistare quote e chiedere un migliore mix di profitti e crescita. Salesforce ha dichiarato a febbraio che avrebbe iniziato a pagare i dividendi agli azionisti.

Le azioni di Salesforce sono scese del 2,6% quest’anno.