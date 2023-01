Gli Eagles segnano contro i Giants, da asporto: Jalen fa male, la difesa domina mentre Philadelphia avanza verso il titolo NFC

Filadelfia – L’infortunio alla spalla di Jalen Hurts ha fatto deragliare i Philadelphia Eagles ai playoff.

Hurts è diventato il secondo giocatore degli Eagles con passaggi di touchdown e un touchdown impetuoso in una partita di playoff, unendosi a Donovan McNabb in quella lista esclusiva mentre gli Eagles hanno raggiunto una vittoria per 38-7 sui New York Giants in una partita di playoff che non è mai sembrata così vicino.

Gli Eagles si stanno dirigendo verso la loro settima partita del campionato NFC dall’inizio della stagione 2001 e la seconda in cinque anni. Hurts ha chiuso 16 su 24 per 254 yard con due touchdown (112,2 rating) e ha avuto nove carry per 34 yard e un touchdown, il tutto in un primo tempo in cui gli Eagles hanno preso un vantaggio di 28-0 e hanno raggiunto la vittoria.

Anche la difesa ha preso il controllo della partita all’inizio poiché Hasson Reddick ha avuto 1,5 licenziamenti per gli Eagles nel primo tempo, entrambi avvenuti in due giocate consecutive per impedire ai Giants di scendere in campo al loro primo drive. James Bradbury ha intercettato il secondo possesso dei Giants, il primo di un linebacker degli Eagles dalla settimana 9. Philadelphia era in vantaggio per 14-0 a quel punto della partita.

Boston Scott ha segnato per gli Eagles nel secondo quarto portandoli in vantaggio per 21-0, il suo undicesimo touchdown in nove partite in carriera contro i Giants. Scott ha 19 touchdown in carriera, all’altezza della sua reputazione di “Giant Killer”. Hurts ha avuto un touchdown impetuoso per sigillare un primo tempo dominante.

Gli Eagles (15-3) hanno appena approfittato del cronometro da lì e sono passati all’NFC Championship Game. Domenica prossima ospiteranno i Dallas Cowboys o i San Francisco 49ers al Lincoln Financial Stadium alle 15:00 ET. La stagione dei Giants finisce sul 9-8-1.

Ecco alcuni snack aggiuntivi dall’esplosione:

Perché hanno vinto gli Eagles?

Jalen Hurts è tornato in piena forma da MVP, Miles Sanders ha avuto corsie aperte tutta la notte e la difesa a tutto tondo di Jonathan Gannon ha fatto sembrare tutto facile dopo Daniel Jones in attacco. In altre parole, gli Eagles sembravano una versione in prima serata di se stessi dalla campagna del 2022. Nonostante abbia adottato un approccio conservativo nella settimana 18 mentre si riprendeva dall’infortunio alla spalla, Hurts è completamente ringiovanito, nutrendo DeVonta Smith e Dallas Goedert con facilità, forse più visibilmente, usando le gambe per assistere in un incontro a terra dominante. Sanders era costantemente fluido nello spazio e Kenneth Ginwell ha avuto un trasporto difficile dopo l’altro lungo il tratto mentre Philly ha accumulato oltre 250 yard correndo. Sulla “D”, l’artista del sacco Hasson Riddick era di nuovo impegnato, superando facilmente Andrew Thomas per tenere sotto tiro Daniel Jones. L’ex star dei Giants James Bradbury-Jones ha letto come un libro scelto in anticipo. E Brett Kern a sua volta ha bloccato New York in profondità su alcuni Eagles durante la notte.

Perché i giganti hanno perso?

Brian Daboll e Wink Martindale non sono riusciti entrambi a salire di livello in un elenco che era già almeno un anno prima del previsto in termini di concorrenza. Daboll merita gli oggetti di scena per il modo in cui ha ringiovanito Daniel Jones in questa stagione, ma il suo processo decisionale situazionale lasciava un po’ a desiderare; Da nessuna parte questo è stato più evidente di un quarto down, poiché ha optato per la quarta e lunga partita in anticipo, ma ha tirato vicino al centrocampo quando era in svantaggio di 21 settimane e, a differenza dei vichinghi, gli Eagles si sono rifiutati di arrendersi a terra. Non ha aiutato il fatto che Jones avesse alcune preziose tasche pulite, o ricevitori aperti, e ha forzato un lancio anticipato che ha chiuso presto uno svantaggio di due punti. Ogni speranza non è persa a New York. Daboll ha questa squadra sulla strada giusta. Ma sono stati battuti e battuti in ogni fase a Philadelphia.

punto di svolta

Gli Eagles si sono ripresi con due punti in fretta, poiché Jalen Hurts ha trovato sia Smith che Goedert su TD consecutivi fuori dal cancello. Il New York è stato audace al primo giro, ribaltandolo dopo essersi avvicinato al centrocampo. Sotto 14-0 nella loro seconda serie, sembrava che avessero ancora vita, dato che Daniel Jones ha colpito Matt Breda per 19. Ma poi, nella giocata successiva, con una corsa libera proveniente dall’intestino, Jones ha lanciato un rapido, malato- consigliato un colpo in mezzo, e il suo ex compagno di squadra James Bradbury lo raccolse facilmente. Gli Eagles non hanno segnato sul possesso successivo, ma il turnover ha assicurato che lo slancio appartenesse solo alla squadra di casa.

Giocare il gioco

Haason Reddick ha avuto diverse pressioni utili, ma il passaggio di touchdown con una sola mano di Dallas Goedert ha dato il via a Philly:

Qual è il prossimo

I Giants torneranno a casa in questa bassa stagione con una nota agrodolce: non avrebbero nemmeno dovuto fare i playoff, quindi possono esserne orgogliosi; Tuttavia, ci aspettano molti miglioramenti, con Jones ancora non firmato al QB ed entrambi i lati della palla che richiedono più aggiornamenti. Gli Eagles, nel frattempo, avanzeranno al loro secondo NFC Championship Game in cinque anni, ospitando i Cowboys o i 49ers il 29 gennaio.