Gli ETF Bitcoin e i fondi di criptovaluta hanno perso quasi 1 miliardo di dollari la scorsa settimana a causa delle “esitazioni” degli investitori.

Dopo una forte serie di guadagni durata diverse settimane, la scorsa settimana gli investitori hanno ritirato quasi 1 miliardo di dollari dai prodotti di investimento in criptovaluta.

Lunedì un nuovo rapporto del gestore di fondi di asset digitali CoinShares Vengono visualizzati i numeri previsti Quei 942 milioni di dollari provenivano da fondi, come quelli che danno visibilità agli investitori Bitcoin, Ethereum, SolanaE Cardano.

“L'esitazione degli investitori ha portato a deflussi netti di 942 milioni di dollari”, afferma il rapporto, aggiungendo che il calo del prezzo del Bitcoin la scorsa settimana ha portato ai deflussi. La settimana scorsa Bitcoin ha visto un crollo dopo che la settimana precedente aveva raggiunto un nuovo massimo storico. Da allora ha faticato a superare il suo massimo di novembre 2021 di 69.000 dollari per moneta, anche se alla fine è riuscito a sfondare all'inizio di lunedì.

Gran parte dell'attenzione si è concentrata su Bitcoin, con enormi quantità di denaro che lasciano l'exchange-traded fund (ETF) appena convertito di Grayscale. GBTC. Sono stati gli investitori Recupero veloce Azioni dell'ETF da quando si è evoluto da un fondo prevalentemente chiuso a gennaio.

Ma nonostante i deflussi su scala grigia, il contante continua a colpire gli altri ETF Bitcointra cui iShares Bitcoin Trust di BlackRock e Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, afferma il rapporto.

Altrove, anche i fondi crittografici in Europa, che offrono agli investitori un’esposizione agli altcoin, hanno registrato deflussi significativi.

Prima dei deflussi della scorsa settimana, gli investitori avevano… Infusione di contanti in prodotti di investimento in criptovaluta per sette settimane consecutive. IL Recentemente approvato Gli ETF spot su Bitcoin, che hanno ottenuto il via libera dalla SEC a gennaio, sono stati particolarmente apprezzati.

Prezzo Bitcoin Secondo CoinGecko, attualmente si trova a 70.644 dollari, in crescita del 7,5% nelle ultime 24 ore, ma ancora al di sotto del nuovo massimo storico di 73.737 dollari, toccato all'inizio di questo mese.

A cura di Andrew Hayward

I pareri e le opinioni espressi dall'autore sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo.