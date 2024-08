Gli highlights delle partite di fantacalcio di sabato

• Gli Atlanta Falcons fanno riposare Michael Penix Jr.: Mentre la maggior parte delle squadre sceglie di offrire ai propri nuovi giocatori molte opportunità nella preseason, i Falcons hanno scelto di far riposare coloro che hanno maggiori probabilità di entrare nel roster.

• I Chicago Bears continuano a ruotare nella posizione finale stretta: Cole Kmet e Gerald Eifert hanno continuato a fare affidamento su due giocatori nella posizione finale, rendendo difficile fidarsi di uno dei due nel fantasy football.

• Prendi il controllo della tua stagione di fantacalcio con un codice promozionale Migliore amica 25: Apri tutto Contenuti fantasy PFF E strumenti, incluso l’accesso completo a Simulazione del draft di fantasy footballOttieni uno sconto del 25% utilizzando il codice sconto Migliore amica 25.

Il riepilogo del fantasy football di PFF si concentra sull’utilizzo e sulle statistiche dei giocatori, descrivendo in dettaglio tutte le informazioni vitali necessarie per avere successo nel fantasy football nel 2024.

Atlanta Falcons @ Corvi di Baltimora

Devontez Walker Scende ulteriormente nel grafico di profondità dei Ravens: Baltimora ha fatto riposare i suoi titolari e alcuni giocatori chiave sostitutivi, ma non è stato sufficiente per Walker per iniziare la partita.

I Ravens hanno utilizzato gli stessi giocatori con abilità iniziali della prima settimana della preseason, inclusa Tylan Wallace, Malik Cunningham E Keith Kirkwood Nella posizione del ricevitore ampio. Walker non ha effettuato il suo primo passaggio fino agli ultimi sei minuti del secondo quarto una settimana fa, classificandosi al settimo posto nella lista più approfondita. Non ha giocato il suo primo passaggio offensivo fino alla seconda metà di questa partita.

A differenza della scorsa settimana, i Ravens hanno iniziato a ruotare i loro ricevitori larghi durante il primo quarto compreso Deonte Harty E Antonio Miller, che non aveva giocato la settimana prima contro Walker.

Walker è stata la quarta scelta al quarto round, il che rende molto più probabile che si unisca al roster di 53 giocatori piuttosto che a un roster che include diversi wide receiver che giocano davanti a lui sabato, ma questo non è un buon segno per il suo modo di giocare. tempo almeno all’inizio della stagione.

I Falcons continuano ad applicare la filosofia di Sean McVay nella preseason: Atlanta ha fatto riposare più giocatori questa settimana rispetto alla settimana precedente.

Ogni stagione, McVay non solo faceva riposare i titolari dei Los Angeles Rams, ma anche i principali giocatori di riserva che si guadagnavano un posto nel roster. Ciò significa che i giocatori che hanno partecipato alla partita gareggiavano per un posto nel roster di 53 giocatori. la scorsa stagione, Keren Williams E Cam Akers Non ha giocato nel preseason. Puka Nakoa, Come debuttante del quinto round, ha giocato solo nella prima metà della prima partita di preseason e sembrava abbastanza bravo da non giocare nella seconda o terza partita di preseason. Non schierare un debuttante che non sia al primo turno nella preseason è inaudito per quasi tutte le altre squadre.

L’allenatore Raheem Morris e il coordinatore offensivo Zach Robinson sono stati gli ultimi con i Rams e hanno seguito la stessa filosofia nella preseason. Michael Penix Jr Non andrà da nessuna parte, quindi non giocherà più nel preseason. Simile a Penix, il ricevitore largo Khadreel Hodge E un finale difficile Ross Doyle Hodge ha giocato i primi 20 minuti della partita della scorsa settimana ed è stato tra i giocatori che non hanno giocato in questa partita. Hodge sembra essersi assicurato il suo quarto posto come ricevitore largo mentre Dwelley è terzo come tight end. Hodge otterrà un tempo di gioco significativo se uno dei suoi ricevitori larghi subisce un infortunio, ma probabilmente sarà un bersaglio di rinuncia solo se due dei suoi ricevitori larghi sono infortunati.

Note varie

I Ravens hanno fatto riposare i giocatori chiave Lamar Jackson centrocampisti Derrick Henry E La collina della giustizia il retro Patrizio Rickard ampio futuro FioriG , Batman avventato E Nelson Agholor , E le cose strette Marco Andrews E Isaia molto probabilmente .

, Ampio futuro Russell Gage Ha firmato con i Ravens 11 giorni fa, ma non ha giocato perché “ ferito “.

Backup da principiante al running back Rasheen Ali Allo stesso modo, non ha giocato dopo l’infortunio subito in una partita di preseason la scorsa settimana. Il debuttante gareggia nel quinto round con Owen Wright Per il terzo posto al running back while Keaton Mitchell Perdere l’inizio della stagione.

I Falcons hanno fatto riposare i loro quarterback Kirk Cugini E Michael Penix Jr difensore centrale Bijan Robinson E Tyler Alliger ricevitori larghi Drake Londra , Darnell Mooney , Ray Ray McCloud III E Khadreel Hodge e estremità strette Kyle Pitts , Charlie Warner E Ross Doyle .

Cincinnati Bengals @ Orsi di Chicago

I linebacker tight end dei Bears non sono ancora idonei al draft: entrambi Cole Kmit E Gerald Everett È rimasto nella rotazione pesante al tight end, che ricorda il periodo di Shane Waldorn con Seattle Seahawks.

Evert ha giocato contro Kmet la scorsa settimana. Eifert ha giocato alcuni set di linebacker tight end prima di Kmit, poi si sono scambiati i ruoli avanti e indietro. Questa settimana, Kmet ha giocato gran parte del primo tempo mentre Eifert ha giocato il secondo tempo e gran parte del terzo. Entrambi i centrocampisti stretti hanno giocato in situazioni di passaggio e corsa chiare. I Bears hanno eliminato alcuni giocatori chiave durante il quarto periodo, ma entrambi i linebacker tight end hanno continuato a giocare.

In genere, un tight end deve essere il titolare nella maggior parte delle situazioni, ad eccezione di 21 giocatori, per essere il titolare di una fantasy team. Non era il caso dei quarterback tight end di Waldorn a Seattle e non sembra che sarà così anche qui.

Ce l’hanno anche gli Orsi Mercedes Lewis, Il giocatore non ha partecipato alla preseason e probabilmente sarà il tight end numero 3. Giocherà principalmente in situazioni di corsa, ma ciò includerà anche il furto di alcune vie di passaggio.

Jermaine Burton A partire dai Bengals: Il wide receiver esordiente del terzo round ha iniziato la partita ma potrebbe essere ancora in fondo alla classifica.

La settimana scorsa, Burton non ha giocato il suo primo scatto offensivo fino alla fine del secondo quarto, da dietro T. Higgins, Trenton Irwin, André Iosifas, Shedrick Jackson, Kwame Lassiter II E Kendrick Breyer. Jamar Chase Non ho giocato mentre Charlie Jones Era fuori per un infortunio ma è arrivato davanti a Burton nelle liste di profondità non ufficiali.

Burton ha iniziato sabato insieme a Jackson e Lassiter, ma i Bengals hanno fatto riposare i loro quattro migliori giocatori offensivi mentre Jones ha saltato un’altra partita. Anche Pryer non ha giocato, anche se non è chiaro se ciò sia dovuto a un infortunio non rivelato o se sia riuscito rapidamente a risalire la classifica. Burton ha fatto alcune giocate in entrambe le partite di preseason, ma non è chiaro se sia più in alto nella classifica rispetto a una settimana fa.

È ancora improbabile che Burton possa rappresentare un fattore offensivo significativo all’inizio della stagione, ma c’è ancora la possibilità che possa guadagnare più tempo di gioco durante la stagione.

Note varie

IL Cincinnati Bengals Centrocampista riposato Joe Burrow difensore centrale Zack Moss E Chase Brown ricevitori larghi Jamar Chase , T. Higgins , Trenton Irwin E André Iosifas e estremità strette Mike Gesicki E Campione estratto .

Ampio futuro Charlie Jones Ha mancato la settimana scorsa e Era riscaldato Con la squadra ma alla fine non ha giocato.

I Chicago Bears non giocavano con i running back Dandre Swift E Roshawn Johnson Il backfield era simile a quello della settimana scorsa Khalil Herbert Gioca presto e Travis Homer Gioca per terzo.

I Bears rimasero per lo più con 11 membri, ma in gruppi di due ricevitori, Roma Udonzi Ho fatto una foto di Keenan Allen Era su 21 persone, il che sarà probabilmente un gioco di corsa, ma vale comunque la pena notare che Udunze può ancora prendere qualche scatto da Allen in combinazioni di due ricevitori.

Tre inning dopo, i Bears continuarono a giocare Caleb Williams Ma DJ Moore E Keenan Allen Entrambi smisero di giocare in quel momento.

Giganti di New York @ Houston, Texas

