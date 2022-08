Gli hub esclusivi di Airbus rimanenti con l’A350 trattano con Qatar Airways – fonti

PARIGI, 3 agosto (Reuters) – Airbus (AIR.PA) Due fonti del settore hanno affermato che il suo ordine pienamente dovuto da Qatar Airways per i jet A350, interrompendo tutti i nuovi affari di aeromobili con la compagnia aerea del Golfo in una nuova svolta controversa che avvolge i preparativi per la Coppa del Mondo.

Airbus o Qatar Airways non erano immediatamente disponibili per un commento.

I due giganti dell’aviazione sono stati coinvolti in una rara battaglia pubblica per mesi per le condizioni orribili di oltre 20 aerei a lungo raggio che secondo la compagnia aerea potrebbero rappresentare un rischio per i passeggeri e che Airbus insiste sono perfettamente sicuri.

Qatar Airways, che è stata la prima compagnia aerea a portare un aereo intercontinentale nei cieli nel 2015, ha citato in giudizio Airbus per almeno 1,4 miliardi di dollari dopo che metà della sua flotta di A350 è stata bloccata dall’autorità nazionale di regolamentazione a causa di danni precoci alla superficie.

Ha rifiutato di impiegare più A350 fino a quando non ha ricevuto una spiegazione più approfondita per i punti danneggiati o mancanti dalla griglia resistente ai fulmini lasciata esposta dalla vernice scrostata. Leggi di più

Sostenuto dalle autorità di regolamentazione europee, Airbus ha riconosciuto problemi di qualità sugli aerei, ma ha negato qualsiasi rischio per la sicurezza derivante da scappatoie nella sottoclasse protettiva, affermando che ci sono ampi ricambi.

Finora, la controversia ha avuto un impatto parziale sul portafoglio ordini del più grande bimotore d’Europa, con prima Airbus, e poi Qatar Airways, che hanno sospeso alcuni singoli aerei.

Ma le fonti hanno affermato che Airbus ha ora detto alla compagnia aerea di aver cancellato il resto dell’accordo sull’A350 dai suoi libri contabili e ha chiesto l’anonimato perché le discussioni rimangono riservate. Leggi di più

Alla fine di giugno, il produttore di aeromobili europeo si è assicurato ordini in sospeso da Qatar Airways per 19 della versione più grande del velivolo, l’A350-1000 da 350 passeggeri, del valore di almeno 7 miliardi di dollari a prezzi di catalogo o quasi 3 miliardi di dollari dopo il tipico tagli. .

La quota di Airbus è aumentata dello 0,41% alle 1401 GMT dopo aver ridotto della metà i guadagni precedenti.

Coppa del Mondo

La nuova cancellazione radicale dell’A350 arriva sei mesi dopo che Airbus ha annullato l’intero contratto di 50 aerei A321neo più piccoli come rappresaglia per il rifiuto del Qatar di prendere in consegna l’A350.

Il capo dell’organismo che rappresenta le compagnie aeree globali, l’International Air Transport Association, ha definito “inquietante” la diffusione di questo modello. Leggi di più

L’ultima mossa rischia di allargare la spaccatura tra due grandi società, stretti alleati Francia e Qatar.

A meno che non venga raggiunto un accordo inverosimile, la controversia è già in corso al processo di una rara azienda a Londra il prossimo giugno. Leggi di più

Arriva mentre l’industria aerea è alle prese con una ripresa irregolare dalla pandemia di COVID-19 e mentre Qatar Airways si prepara a gestire la maggior parte dei quasi 1,2 milioni di visitatori previsti per la Coppa del Mondo FIFA a novembre e dicembre.

Airbus ha affermato che la compagnia aerea sta utilizzando la controversia per aumentare le proprie finanze e ridurre la sua flotta di costosi aeromobili a lungo raggio mentre il mercato target a lungo raggio si riprende lentamente.

Qatar Airways, che a giugno ha registrato il suo primo profitto annuale dal 2017, afferma di aver bisogno di più capacità per la Coppa del Mondo, costringendola a noleggiare aerei e ad eliminare gli A380 meno efficienti dal pensionamento per colmare il vuoto lasciato dagli A350.

La disputa verte sul fatto se i problemi dell’A350 – inclusi quelli che sembrano essere danni a parti delle ali, della coda e dello scafo secondo i due jet visti da Reuters – derivino da un problema estetico o, come sostiene la compagnia aerea, da un difetto di progettazione. Leggi di più

Un’indagine Reuters ha rivelato a novembre che diverse altre compagnie aeree avevano riscontrato danni alla superficie dal 2016, il secondo anno di attività dell’A350, spingendo Airbus ad accelerare gli studi su una rete alternativa che consenta anche di risparmiare peso. Leggi di più.

Tuttavia, finora, nessuno degli altri 36 operatori di A350 si è unito al Qatar nell’esprimere problemi di sicurezza a causa di difetti di superficie, poiché continuano a pilotare l’aereo.

Lo riferisce Tim Heaver. Segnalazione aggiuntiva di Alexander Cornwell. Montaggio di Jason Neely, Kirsten Donovan

