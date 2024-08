Gli organismi più profondi della Terra potrebbero contenere prove della vita aliena su Marte

La prova più suggestiva della vita finora Pennacchi di gas metano nell’aria marzianaQualunque Varia con le stagioniSulla Terra, il metano è spesso prodotto da microrganismi, quindi il gas potrebbe essere il risultato dei rifiuti della vita sotterranea. Tuttavia, Lloyd invita alla cautela. “Ci sono molte ragioni non legate alla vita per cui potrebbero apparire pennacchi di metano”, dice.

Inoltre, ci sono molti altri ostacoli La vita all’interno di Marte“La vita non ha solo bisogno di acqua, ha bisogno di energia e spazio, quindi ha bisogno di una casa”, dice Lloyd. Non sappiamo ancora se i pori delle rocce marziane siano abbastanza grandi per ospitare i microbi. Allo stesso modo, Composizione chimica delle rocce profonde Questo è estremamente importante, poiché sarà una fonte di energia chimica.

Per Magnabosco il “dubbio più grande” sulla vita su Marte “è se sia sorta o meno”. Poiché non sappiamo come si formarono i primi organismi viventi da materiali non viventi, non sappiamo se esistessero le condizioni su Marte. Adatto per l’emergere della vita“Se la vita fosse in grado di svilupparsi su Marte”, dice, “ha ottime possibilità di sopravvivere ed esistere su Marte oggi”.

Se esiste una biosfera così profonda su Marte, come possiamo trovarla? L’idea ovvia è quella di perforare Marte, ma dovremmo perforare 10 chilometri (6,2 miglia) di profondità o più, il che è pesante anche sulla Terra. Lo faremmo su un pianeta privo di aria respirabile o acqua corrente? “È molto più difficile”, dice Magnabosco.

Tuttavia, dovrebbe essere possibile creare prove a sostegno. Ritorno del campione da Marte La missione riporterà le rocce marziane sulla Terra: Questi campioni possono contenere tracce di vita.

“Inseguire il metano sarebbe davvero utile”, afferma Lloyd. Al momento non sappiamo da dove provenga il gas. “Se scopriamo che le sacche d’acqua sono associate ai pennacchi di metano,” Questo sarebbe un suggerimento Della vita, dice.

Infine, se Marte ha effettivamente acqua in movimento, possiamo trarne vantaggio. Sulla terra, elementi come le sorgenti termali portano l’acqua Dalle profondità della terra alla superficie“Marte ha vulcani di fango. Ci sono posti su Marte dove puoi andare dove puoi trovare campioni in profondità sotto la superficie che sono stati estratti e portati in superficie”, dice Lloyd.

Potrebbero volerci decenni prima di ottenere una risposta definitiva. Questa risposta potrebbe essere scoraggiante: Marte è tettonicamente e idrologicamente meno attivo della Terra, il che indica che la vita è rara o inesistente. “Potremmo essere alla ricerca di forme di vita che non sono più vive da molto tempo”, afferma Lloyd. In questo caso potremmo trovare solo prove fossili, non organismi viventi. “In ogni caso, è la vita su Marte”, aggiunge.

Michael Marshall è un giornalista scientifico e ambientale freelance e autore di libri Genesis Voyage: Geni e mostri in un viaggio alla scoperta dell’origine della vita sulla Terra.

