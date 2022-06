Gli schermi OLED dell’iPhone 14 tendono a provenire dalla rivale Samsung

Quando si tratta della rosa dei fornitori che forniscono ad Apple display personalizzati per la serie iPhone 14 di quest’anno, Samsung si è appena trovata la migliore con il suo braccio display.

Secondo quanto riportato da una testata giornalistica sudcoreana ETNews (Si apre in una nuova scheda), “insider del settore” affermano che Apple ha formalmente contattato Samsung Display con un ordine per quasi 80 milioni di schermi, da rendere disponibili nel terzo trimestre (luglio-settembre) di quest’anno; Prima iPhone 14 Uscita prevista per settembre.

I dettagli del sistema confermano i rapporti che il raccolto di dispositivi di quest’anno Non ospiterà il tuo iPhone 14 min i (come descritto nelle ultime due generazioni di iPhone), con solo due dimensioni del display destinate a funzionare su quattro modelli separati.

Basato sulla gamma di dispositivi precedentemente suggeriti da una rinomata azienda di infusione Ming Chi Kuo iPhone 14 e iPhone 14 Pro beneficeranno di un pannello da 6,1 pollici, mentre poco meno della metà dell’ordine totale è dedicato a un servizio più ampio iPhone 14 max E il livello più alto iPhone 14 Pro Max ed entrambi avranno uno schermo da 6,7 ​​pollici che Apple cerca di creare Il miglior iPhone mai nel 2022.

Samsung Display utilizzerà due diversi metodi di produzione per i display OLED che compongono questa disposizione: LTPS-TFT e LTPO-TFT, con quest’ultimo che offre una maggiore efficienza energetica rispetto al primo e si ritiene che sia di tendenza verso i due modelli Pro nell’iPhone 14 famiglia.

L’iPhone 14 e l’iPhone 14 Max standard utilizzeranno probabilmente la più modesta tecnologia LTPS-TFT, che offre frequenze di aggiornamento dello schermo inferiori e una qualità del display leggermente inferiore.

Analisi: controllo concorrenza

Mentre 80 milioni di unità per un singolo fornitore sarebbero una grande vittoria per Samsung Display, non è un grande segno per i fan di Apple che sperano in iPhone economici quest’anno.

Più i produttori sono in grado di soddisfare i requisiti e gli standard di qualità di Apple, maggiore è la concorrenza, il che significa prezzi più bassi per i componenti e quindi risparmi che potrebbero – in teoria – passare ai consumatori.

In passato, LG Display, l’azienda sudcoreana, ha spesso sostenuto Samsung nel fornire ad Apple gli schermi per i suoi iPhone. Di recente, un fornitore cinese, BOE Technology, si è unito ai due.

BOE ha fatto spettacoli per Apple da allora iPhone 12 Tuttavia, se la società con sede in California abbia effettuato o meno ordini con la BoE per l’iPhone 14 è ancora nell’aria.

Apple ha ripreso solo di recente la produzione di schermi per iPhone 13 con BOE, dopo che è emerso che l’azienda cinese aveva tagliato gli angoli nelle sue operazioni di produzione (come riportato in precedenza). 9to5Mac (Si apre in una nuova scheda)) per ridurre i costi, senza avvisare in anticipo il produttore di iPhone.