Gli scienziati affermano che il ghiacciaio del Thwaites “Doomsday” catturerà “le sue unghie”

Il ghiacciaio Thwaites, in grado di innalzare il livello del mare di diversi piedi, lungo la sua base sottomarina si sta erodendo mentre il pianeta si riscalda. in studia Pubblicando lunedì su Nature Geoscience, gli scienziati tracciano un grafico del ritiro storico del ghiacciaio, sperando di imparare dal suo passato cosa è probabile che il ghiacciaio farà in futuro.

Hanno scoperto che ad un certo punto negli ultimi due secoli, la base del ghiacciaio si è sbiadita dal fondo del mare e si è ritirata a una velocità di 2,1 chilometri (1,3 miglia) all’anno. È il doppio del tasso che gli scienziati hanno osservato negli ultimi dieci anni circa.

Questa rapida disintegrazione potrebbe essersi verificata “fino alla metà del XX secolo”, ha affermato in un comunicato stampa Alistair Graham, autore principale dello studio e geofisico marino presso l’Università della Florida meridionale.

Sottolinea che i Thwaites hanno il potenziale per subire un rapido declino nel prossimo futuro, una volta che si sono ritirati oltre una cresta sul fondo del mare, aiutandoli a tenerli sotto controllo.

“Thwaites è davvero fedele alle sue unghie oggi e dovremmo aspettarci di vedere grandi cambiamenti su piccole scale temporali in futuro, anche di anno in anno, una volta che il ghiacciaio si ritirerà oltre una sporgenza poco profonda sul suo fondo”, ha affermato Robert Larter, un geofisico marino e uno degli autori dello studio. Partecipanti del British Antarctic Survey, nella dichiarazione.

Il ghiacciaio Thwaites, situato nell’Antartide occidentale, è uno dei più grandi della Terra e più grande dello stato della Florida. Ma è solo una fazione della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, che contiene abbastanza ghiaccio per aumentare il livello del mare fino a 16 piedi, secondo la NASA.

Con l’accelerazione della crisi climatica, questa regione è stata seguita da vicino a causa del suo rapido scioglimento e del potenziale di distruzione costiera diffusa.

Lo stesso ghiacciaio Thwaites ha preoccupato gli scienziati per decenni. Già nel 1973 i ricercatori si chiedevano se fosse a rischio di collasso. Dopo quasi un decennio, hanno scoperto che, poiché il ghiacciaio poggia sul fondo del mare, piuttosto che sulla terraferma, le calde correnti oceaniche possono sciogliere il ghiacciaio dal basso, destabilizzandolo dal basso.

A causa di questa ricerca, gli scienziati hanno iniziato Chiama l’area intorno ai Thwaites “Il debole rivestimento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale”.

Nel 21° secolo, i ricercatori hanno iniziato a documentare il rapido declino di Thwaites in una serie preoccupante di studi.

Nel 2001, i dati satellitari hanno mostrato che la linea di messa a terra si sta allontanando di circa 0,6 miglia (1 chilometro) all’anno. Nel 2020, gli scienziati hanno trovato prove di ciò L’acqua calda scorreva già attraverso la base del ghiacciaio e fonderlo dal basso.

Poi, nel 2021, uno studio ha mostrato che la piattaforma di ghiaccio del Thwaites, che aiuta a stabilizzare il ghiacciaio e impedisce al ghiaccio di fluire liberamente nell’oceano, Potrebbe rompersi in cinque anni

“Dai dati satellitari, vediamo queste grandi fratture diffondersi sulla superficie della piattaforma di ghiaccio, indebolendo essenzialmente la struttura del ghiaccio; un po’ come una crepa sul parabrezza”, ha detto alla CNN Peter Davis, oceanografo del British Antarctic Survey nel 2021 . “Si diffonde lentamente sulla piattaforma di ghiaccio e alla fine si rompe in molti pezzi diversi”.

I risultati di lunedì, che indicano che i Thwaites sono in grado di recedere molto più velocemente di quanto si pensasse di recente, sono stati documentati in una missione di 20 ore in condizioni estreme che hanno definito un’area sottomarina delle dimensioni di Houston, secondo un comunicato stampa.

Questa ricerca è stata “veramente un compito unico nella vita”, ha detto Graham, ma il team spera di tornare presto per raccogliere campioni del fondale marino in modo da poter determinare quando si sono verificati precedenti rapidi ritiri. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati a prevedere i cambiamenti futuri nel “ghiacciaio del giorno del giudizio”, che gli scienziati in precedenza ritenevano sarebbe stato lento a subire cambiamenti – qualcosa che secondo Graham questo studio confuta.

“Solo un piccolo calcio ai glutei può portare a una grande risposta”, ha detto Graham.