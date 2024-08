Gli scienziati confermano cosa c’è dentro la luna: ScienceAlert

Ebbene, il verdetto è stato emesso. La luna non è fatta Formaggio verde Dopotutto.

Uno studio approfondito pubblicato nel maggio 2023 ha scoperto che il nucleo interno della Luna è una sfera solida con una densità simile a quella del ferro. I ricercatori sperano che questo possa aiutare a risolvere un dibattito di lunga data sulla questione se il nucleo interno della Luna sia una sfera solida. solido O fusibilee condurranno a una comprensione più accurata della storia della Luna e, per estensione, della storia del sistema solare.

“I nostri risultati” ha scritto un team guidato dall’astronomo Arthur Briaud Uno studio condotto dal Centro nazionale di ricerca francese in Francia indica “l’evoluzione del campo magnetico della Luna grazie alla presenza del nucleo interno e al sostegno dello scenario di inversione del mantello globale, che fornisce informazioni fondamentali sulla sequenza temporale del bombardamento lunare nel primo miliardo di anni di vita del sistema solare”.

L’esplorazione della struttura interna degli oggetti nel sistema solare viene eseguita in modo più efficace attraverso i dati sismici. Il modo in cui le onde sonore dei terremoti si muovono attraverso e riflettono il materiale all’interno di un pianeta o di una luna può aiutare gli scienziati a creare una mappa dettagliata dell’interno del corpo.

Disponiamo di dati sismici lunari raccolti dalla missione Apollo, ma la loro risoluzione è troppo bassa per determinare con precisione lo stato del nucleo interno. Sappiamo che esiste un nucleo esterno liquidoMa cosa questo includa è ancora oggetto di dibattito. I modelli che raffigurano un nucleo interno solido e un nucleo completamente liquido funzionano altrettanto bene con i dati Apollo.

Per scoprirlo una volta per tutte, Briaud e i suoi colleghi hanno raccolto dati provenienti da missioni spaziali e… Misurare la portata della Luna con un laser Esperimenti condotti per compilare un profilo di diverse caratteristiche lunari. Questi includono il grado della sua deformazione dovuta alla sua interazione gravitazionale con la Terra, la differenza nella sua distanza dalla Terra e la sua densità.

Hanno quindi eseguito esecuzioni di modellazione utilizzando diversi tipi di base per trovare il tipo che meglio corrispondeva ai dati osservativi.

Hanno raggiunto diversi risultati interessanti. Innanzitutto, i modelli che assomigliano molto a ciò che sappiamo della Luna descrivono un ribaltamento attivo nelle profondità del mantello lunare. Ciò significa che il materiale più denso all’interno della Luna cade verso il centro, mentre il materiale meno denso sale verso l’alto. Questa attività è stata a lungo proposta come un modo per spiegare il fenomeno della rotazione della Luna attorno al proprio asse. La presenza di alcuni elementi Nelle regioni vulcaniche della luna. La ricerca del team aggiunge un altro punto al corpus di prove a sostegno.

Hanno scoperto che il nucleo della Luna è molto simile al nucleo della Terra, poiché contiene uno strato esterno liquido e un nucleo interno solido. Secondo i loro modelli, il raggio del nucleo esterno è di circa 362 chilometri (225 miglia) e il raggio del nucleo interno è di circa 258 chilometri (160 miglia). Ciò rappresenta circa il 15% dell’intero raggio della Luna.

Il team ha scoperto che la densità del nucleo interno è di circa 7.822 chilogrammi per metro cubo. Questo è molto vicino alla densità del nucleo interno. Densità del ferro.

Curiosamente, nel 2011 un team guidato dalla scienziata planetaria della NASA Renee Weber raggiunse una conclusione simile utilizzando quelle che all’epoca erano tecniche sismologiche all’avanguardia sui dati Apollo per studiare il nucleo della Luna. Hanno trovato prove Ha un nucleo interno solido con un raggio di circa 240 chilometri e una densità di circa 8.000 chilogrammi per metro cubo.

Briaud e il suo team affermano che i loro risultati confermano quelle precedenti e costituiscono un caso abbastanza forte a favore dell’esistenza di un nucleo lunare simile alla Terra. Ciò ha alcune implicazioni interessanti per l’evoluzione della Luna.

Sappiamo che poco dopo la sua formazione la Luna aveva un forte campo magnetico, che iniziò a diminuire circa 3,2 miliardi di anni fa. Un tale campo magnetico è generato dal movimento e dalla convezione nel nucleo, quindi la composizione del nucleo della Luna è di grande importanza per come e perché il campo magnetico scompare.

Considerata la speranza dell’umanità di ritornare sulla Luna in un tempo relativamente breve, potremmo non dover aspettare molto per verificare questi risultati con le indagini sismiche.

La ricerca è stata pubblicata in natura.

Una versione di questo articolo è stata pubblicata per la prima volta nel maggio 2023.