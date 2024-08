Gli scienziati criticano la decisione della NASA di cancellare il rover lunare Viper da 450 milioni di dollari

Migliaia di scienziati hanno protestato davanti al Congresso degli Stati Uniti contro la decisione “senza precedenti e indifendibile” della NASA di annullare la missione del rover lunare Viper.

In una lettera aperta al Congresso, hanno denunciato la mossa rivelata il mese scorso e hanno fortemente criticato l’agenzia spaziale per la decisione che ha scioccato astronomi e astrofisici di tutto il mondo.

Il veicolo delle dimensioni di un’auto è già stato costruito Con una spesa di 450 milioni di dollari L’anno prossimo la sonda sarebbe stata inviata sulla Luna, dove avrebbe utilizzato un trapano lungo un metro per perforare il ghiaccio sotterraneo nel terreno al polo sud della Luna.

Il ghiaccio è considerato una componente vitale nei piani per costruire una colonia lunare, non solo per fornire agli astronauti acqua ma anche idrogeno e ossigeno che possono essere utilizzati come combustibile. Di conseguenza, la prospezione è stata considerata una priorità per l’esplorazione lunare, che dovrebbe intensificarsi nei prossimi anni con l’obiettivo di stabilire una presenza umana permanente sulla Luna.

La costruzione di Viper, il rover che esplora il Polo Nord, è iniziata diversi anni fa e il veicolo robotico altamente complesso era quasi completo quando la NASA ha annunciato il 17 luglio di aver deciso di ritirarlo. L’agenzia ha affermato che la mossa è stata necessaria a causa dei precedenti aumenti dei costi, dei ritardi nelle date di lancio e del rischio di crescita futura dei costi.

Ma l’affermazione è stata respinta da scienziati stupiti e arrabbiati che hanno affermato che la navicella spaziale potrebbe aver svolto un ruolo vitale nell’aprire la Luna alla colonizzazione umana.

“Francamente, la decisione dell’agenzia sfida ogni convinzione”, ha detto il professor Clive Neal, uno scienziato lunare dell’Università di Notre Dame in Indiana.

“La missione Viber è essenziale su molti fronti e cancellarla minerebbe l’intero programma di esplorazione lunare della NASA nel prossimo decennio. Cancellare Viber non ha alcun senso.”

Questo punto di vista è stato sostenuto da Ben Fernando della Johns Hopkins University, che è stato uno degli organizzatori della lettera aperta al Congresso. “Un team di 500 persone ha dedicato anni della propria carriera alla costruzione di Viber e ora il progetto è stato annullato senza alcuna buona ragione”, ha affermato. osservatore La settimana scorsa.

“Fortunatamente, credo che il Congresso prenda sul serio la questione e abbia l’autorità per dire alla NASA che il progetto dovrebbe andare avanti. Spero che il Congresso intervenga.”

Visualizzazione dei dati nel 2021 per la regione della Luna in cui è previsto l’atterraggio di Viper. Immagine: NASA/EPA

Nei prossimi anni è previsto l’invio sulla Luna di numerose altre missioni di esplorazione dell’acqua. Tuttavia, la maggior parte di queste missioni comporterà l’osservazione della superficie lunare dallo spazio o l’atterraggio di un singolo impianto di trivellazione del ghiaccio in una posizione fissa.

“Il vantaggio cruciale di Viper era che era in grado di muoversi e perforare il suolo lunare in diverse posizioni promettenti”, ha affermato Ian Crawford, professore di scienze planetarie e astrobiologia a Birkbeck, Università di Londra.

Gli astronomi sospettano da tempo che il ghiaccio, portato da comete e asteroidi, esista in crateri permanentemente in ombra vicino ai poli sud della Luna, un’idea che ha ricevuto un forte sostegno nel 2009, quando la NASA ha lanciato intenzionalmente un razzo Centaur nel Capius Crater.

Studiando i pennacchi di detriti risultanti, gli scienziati hanno concluso che il ghiaccio potrebbe costituire fino al 5% del suolo. Crawford ha aggiunto: “La Cina, il Giappone, l’India e l’Europa hanno pianificato la ricerca dell’acqua sulla Luna, ma ora sembra che gli Stati Uniti abbiano abbandonato la questione. È molto sconcertante”.

Gli scienziati sottolineano inoltre che il ghiaccio e altri materiali portati sulla Luna da comete o asteroidi rimarrebbero lì in uno stato incontaminato e potrebbero fornire agli scienziati una storia del sistema solare interno e dei processi che lo hanno plasmato milioni o addirittura miliardi di anni nel passato. “C’è un incredibile tesoro scientifico là fuori che chiede di essere esplorato”, ha aggiunto Neil.

Quando la NASA annunciò la sua decisione di abbandonare Viper, l’agenzia spaziale dichiarò che prevedeva di smantellare e riutilizzare i suoi componenti per altre missioni sulla Luna, a meno che altre società o agenzie spaziali non si offrissero di farsi carico del progetto. Da allora, più di una dozzina di gruppi hanno espresso interesse per l’acquisizione di Viber, ha detto a Business Insider un portavoce della NASA. osservatore La settimana scorsa. Ma non è ancora chiaro se queste organizzazioni siano interessate al Viper come aereo completo o come fonte di componenti.

“Semplicemente non sappiamo quanto siano fattibili o serie queste offerte”, afferma Fernando. “La NASA continua a dire che ha dovuto cancellare i progetti a causa di problemi di budget, ma perché ha scelto una missione così importante per avviare questi tagli?”