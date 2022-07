Gli scienziati del CERN hanno osservato per la prima volta tre particelle “strane”.

GINEVRA (Reuters) – Scienziati che lavorano con il Large Hadron Collider hanno scoperto tre particelle subatomiche senza precedenti che stanno sbloccando i mattoni dell’universo, ha affermato martedì il Centro europeo per la ricerca nucleare (CERN).

L’LHC di 27 chilometri (16,8 miglia) al CERN è la macchina che ha trovato il bosone di Higgs, che insieme al campo energetico associato è ritenuto importante per la formazione dell’universo dopo il Big Bang 13,7 miliardi di anni fa. Leggi di più

Ora gli scienziati del CERN affermano di aver notato un nuovo tipo di “pentaquark” e la prima coppia in assoluto di “tetraquark”, aggiungendo tre membri all’elenco dei nuovi adroni trovati all’LHC.

Aiuteranno i fisici a capire meglio come i quark sono legati insieme nelle particelle composite.

I quark sono particelle elementari che di solito si combinano in gruppi binari e tripli per formare adroni, come i protoni e i neutroni che compongono i nuclei atomici.

Tuttavia, raramente, può anche combinarsi in particelle di quattro quark e cinque quark, o tetraquark e cinque quark.

“Più analisi facciamo, più adroni esotici troviamo”, il fisico Niels Tunning Egli ha detto nella situazione attuale.

“Stiamo vivendo un periodo di scoperta simile agli anni ’50, quando iniziò la scoperta dello ‘zoo di particelle’ di adroni che alla fine portò al modello a quark degli adroni convenzionali negli anni ’60. Stiamo creando lo ‘zoo di particelle 2.0′”.

Lo riporta Michael Shields. Montaggio di Catherine Evans

