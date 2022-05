Gli scienziati della NASA hanno creato una “scena sonora” di Marte utilizzando l’audio registrato dal rover Perseverance

Gli scienziati della NASA hanno ridotto a cinque un anno di registrazioni audio di perseveranza su Marte. ora Playlist delle migliori canzoni del pianeta rosso ( y Puoi ascoltare alcuni qui) . I suoni sono stranamente silenziosi E un’offerta Un nuovo modo di esplorare l’ambiente marziano . L’hanno già fatto Assistere Conferma alcune teorie sul modo in cui i suoni viaggiano sul pianeta.

L’audio del rover è stato pubblicato per la prima volta l’anno scorso—Nessuno dei suoni era molto piacevole per l’orecchio, probabilmente a causa di interferenze elettromagnetiche. Gli ultimi suoni sono più morbidi di quelle grida. un Analizza i suoni e cosa può dirci su come viaggia il suono su Marte pubblicato Il mese scorso in natura.

Baptiste Scheid, scienziato planetario presso Il Los Alamos National Laboratory ha detto a Gizmodo in una videochiamata l’anno scorso che il suono sentito su Marte suonerebbe come se provenisse da un muro, dal momento che l’atmosfera di Marte è densa dell’1% terra . Ma Chadd era ancora stupito di quanto fosse calmo Marte. Ha detto lode in una delle associazioni vocali americane pubblicazione.

rover di perseveranza Atterrato su Marte nel febbraio 2021 Con una serie di tecniche progettate per scoprire se Marte ha ospitato la vita microbica nel suo antico passato. Ma insieme a quegli strumenti scientifici, il rover è stato caricato anche con due microfoni, realizzati con componenti standard, per registrare i primi dati acustici su Marte.

Uno dei microfoni del Tenacity è fissato al telaio del rover e si trova direttamente sopra una delle sue ruote. Questo microfono è avvolto A Una rete per proteggerlo dalla polvere di Marte, che viene sollevata dai venti del pianeta e può essere fatale per i veicoli spaziali, come Il rover opportunità non viene quindi appreso correttamente. L’altro microfono è montato nella SuperCam del rover, una delle telecamere principali della macchina posizionata su un braccio sopra il telaio del rover.

As a result, the researchers found that the latter microphone picked up sounds of the wind blowing around the rover, while the former microphone picked up more sounds from the rover’s activities. The microphones successfully picked up the whine of the Ingenuity helicopter in flight, even when the rotorcraft was over 300 feet away.

In March, Chide’s team used the SuperCam microphone to Misurare la velocità del suono su Marte. Ricerche recenti hanno utilizzato entrambi i microfoni per caratterizzare l’ambiente acustico di Marte e hanno utilizzato sorgenti sonore vicine e lontane per mostrare come l’atmosfera pesante di anidride carbonica lo influenzi. La capacità del suono di viaggiare.

Marte Molto più fresco della Terra, con più sottile Atmosfera . Di conseguenza, gli scienziati della NASA si aspettavano che il suono viaggiasse più lentamente su Marte, e così è stato. I ricercatori hanno scoperto che anche i suoni a frequenza più alta viaggiano più velocemente dei rumori a frequenza più bassa.

Il suono su Marte cambierà durante l’anno di 687 giorni su Marte. Durante l’inverno marziano, l’anidride carbonica si congela nelle regioni polari del pianeta, facendo fluttuare il volume dei suoni, secondo la dichiarazione. Rimani in contatto. Finché la persistenza funziona come suggerisce il nome, dovremmo presto ottenere una selezione più diversificata di miscele di Marte.

