Gli scienziati hanno scoperto un cratere largo 5 miglia che ha avuto origine con la scomparsa dei dinosauri

No, non quell’asteroide, che ha spazzato via i dinosauri fino all’estinzione, ma un cratere precedentemente sconosciuto a 248 miglia al largo della costa dell’Africa occidentale che è stato creato nello stesso periodo. Un ulteriore studio del cratere Nader, come viene chiamato, potrebbe destabilizzare ciò che sappiamo su quel momento disastroso della storia naturale.

Uisdean Nicholson, un assistente professore alla Heriot-Watt University di Edimburgo, è capitato per caso al cratere: stava esaminando i dati di un’indagine sismica per un altro progetto sulla divisione tettonica tra il Sud America e l’Africa e ha trovato prove del cratere al di sotto di 400 metri di sedimenti del fondale marino .

“Durante l’interpretazione dei dati, (mi sono imbattuto) in questa caratteristica molto insolita simile a un cratere, diversa da qualsiasi altra cosa che abbia mai visto prima”, ha detto.