Gli scienziati pensano di aver scoperto la fonte dei “circuiti radio individuali”

Negli ultimi cinque anni, gli astronomi hanno scoperto un nuovo tipo di fenomeno astronomico che esiste su larga scala, più grande di intere galassie. Chiamati ORC (circuiti radio individuali), sembrano anelli giganti di onde radio che si espandono verso l’esterno come un’onda d’urto.

Fino ad ora, gli ORC non erano mai stati osservati a nessuna lunghezza d’onda diversa dalla radio, ma secondo un nuovo… carta Rilasciato il 30 aprile 2024, gli astronomi hanno catturato per la prima volta i raggi X associati all’ORC.

Questa scoperta fornisce alcuni nuovi indizi su cosa potrebbe esserci dietro la creazione dell’ORC.

Mentre molti eventi astronomici, come le esplosioni di supernova, possono lasciare residui circolari, gli ORC sembrano richiedere una spiegazione diversa.

“L’energia necessaria per produrre un’emissione radio così estesa è molto potente”, ha affermato Israa Bulbul, autore principale della nuova ricerca. “Alcune simulazioni possono riprodurre le loro forme ma non la loro densità. Non esistono simulazioni che spieghino come vengono creati gli ORC.”

Gli ORC possono essere difficili da studiare, in parte perché di solito sono visibili solo alle lunghezze d’onda radio. Non sono stati precedentemente collegati a raggi X o emissioni infrarosse e non vi è stato alcun segno di loro alle lunghezze d’onda ottiche.

A volte gli ORC circondano una galassia visibile, ma non sempre (ne sono stati scoperti finora otto attorno alle galassie ellittiche conosciute).

Utilizzando il telescopio XMM-Newton dell’ESA, Bulbul e il suo team hanno osservato uno degli ORC conosciuti più vicini, un oggetto chiamato Cloverleaf, e hanno trovato una straordinaria componente a raggi X di questo oggetto.

“Questa è la prima volta che qualcuno vede l’emissione di raggi X associata a un ORC”, ha detto Bulbul. “Era la chiave mancante per svelare il segreto della Formazione Cloverleaf.”

Una radiografia di una foglia di trifoglio mostra un gas che è stato riscaldato e spostato da qualche processo. In questo caso, le emissioni di raggi X rivelano due ammassi di galassie (circa una dozzina di galassie in totale) che hanno iniziato a fondersi all’interno del quadrifoglio, riscaldando il gas a 15 milioni di gradi Fahrenheit.

Le fusioni caotiche di galassie sono interessanti, ma da sole non possono spiegare la presenza di un quadrifoglio. Le fusioni tra galassie avvengono in tutto l’universo, mentre gli ORC sono un fenomeno raro. C’è qualcosa di unico nel creare qualcosa come Cloverleaf.

“I processi di fusione costituiscono la spina dorsale della formazione delle strutture, ma c’è qualcosa di speciale in questo sistema che innesca le emissioni radio”, ha detto Bulbul. “Adesso non possiamo sapere di cosa si tratta, quindi abbiamo bisogno di dati sempre più approfonditi provenienti sia dai radiotelescopi che dai telescopi a raggi X”.

Ciò non significa che gli astronomi non abbiano alcuna ipotesi.

“Un aspetto affascinante del forte segnale radio è che i buchi neri supermassicci residenti hanno attraversato episodi di intensa attività in passato, e gli elettroni rimanenti di questa antica attività sono stati riaccelerati da questo evento di fusione”, ha detto a XMM lo scienziato del progetto della NASA Kim Weaver. . -Newton.

In altre parole, gli ORC come Cloverleaf potrebbero richiedere una storia di origine in due parti: potenti emissioni da buchi neri attivi e supermassicci, seguite da onde d’urto di fusione di galassie che danno a quelle emissioni una seconda spinta.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da L’universo oggi. sta leggendo Articolo originale.