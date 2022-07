Gli scienziati scoprono i mattoni dell’RNA in una nuvola nella Via Lattea

Gli scienziati hanno scoperto alcuni dei mattoni della vita – noti come nitrili – nel cuore della nostra Via Lattea.

Sono stati individuati in una nuvola molecolare di gas e polvere da un team di ricercatori internazionali utilizzando due telescopi in Spagna.

I nitrili sono elementi costitutivi importanti per l’RNA, un acido nucleico simile al DNA che si trova in tutte le cellule viventi.

Gli esperti hanno affermato che la loro scoperta indica che i nitrili sono tra le famiglie chimiche più abbondanti nell’universo, supportando una teoria del “mondo a RNA” sull’origine della vita.

Ciò indica che la vita sulla Terra originariamente dipendeva solo dall’RNA e che il DNA e gli enzimi proteolitici si sono evoluti in seguito.

L’RNA può svolgere entrambe le loro funzioni: immagazzinare e trascrivere informazioni come il DNA e catalizzare reazioni come gli enzimi.

Secondo la teoria del “mondo a RNA”, i nitrili e altri elementi costitutivi della vita non devono necessariamente aver avuto origine sulla Terra stessa.

La vita sulla Terra potrebbe essere iniziata grazie a una versione modificata dell’RNA moderno Gli scienziati pensano che la vita sulla Terra possa essere iniziata grazie a una versione modificata della molecola sorella del DNA moderno. Il DNA è la spina dorsale della vita e quasi tutto il nostro pianeta dipende da esso, ma sulla Terra primitiva, la versione primitiva della sua sorella meno conosciuta – l’RNA – era il punto focale dell’evoluzione, dicono gli esperti. L’RNA è strutturalmente simile al DNA, tranne per il fatto che uno dei quattro pezzi di base, la timina, è sostituito dall’uracile. Questo cambia la forma e la struttura della molecola e i ricercatori credono da tempo che questa sostanza chimica fosse necessaria per lo sviluppo delle prime forme di vita sulla Terra. READ La modifica del gene CRISPR è ora possibile negli scarafaggi Una scoperta accidentale da parte di accademici dell’Università di Harvard pubblicata nel dicembre 2018 ha rilevato che una versione leggermente diversa dell’RNA potrebbe essere stata l’ingrediente chiave che ha permesso alla vita sulla Terra di prosperare. Gli scienziati affermano che una sostanza chimica chiamata inosina potrebbe essere presente al posto della guanina, consentendo alla vita di evolversi. Questo piccolo cambiamento nelle basi, noto come nucleotidi, potrebbe fornire la prima prova nota dell ‘”ipotesi dell’RNA universale” – una teoria che afferma che l’RNA fosse parte integrante delle forme di vita primitive – dicono.

Potrebbe anche aver avuto origine nello spazio e “si è spostato” sulla giovane Terra all’interno di meteoriti e comete durante il periodo del “bombardamento pesante tardivo”, tra 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa.

Come supporto, nitrili e altre molecole elementari di nucleotidi, lipidi e amminoacidi sono stati trovati all’interno di comete e meteoriti moderni.

La domanda è: da dove possono provenire queste particelle nello spazio?

Il filtro principale sono le nuvole molecolari, che sono regioni dense e fredde del mezzo interstellare, adatte alla formazione di molecole complesse.

Ad esempio, la nube molecolare G + 0,693-0,027 ha una temperatura di circa 100 K, una larghezza di circa tre anni luce e una massa circa mille volte la massa del nostro Sole.

Non ci sono prove che le stelle si stiano attualmente formando entro G+ 0,693-0,027, anche se gli scienziati sospettano che in futuro potrebbe evolversi in un vivaio stellare.

Il team di esperti ha scoperto una gamma di nitrili tra cui cianoallene, propargilcianuro, cianopropino e forse cianoformaldeide e glicolonitrile, che non erano stati precedentemente trovati nella nuvola, definiti come G + 0,693-0,027.

“Qui mostriamo che la chimica che si verifica nel mezzo interstellare è in grado di sintetizzare in modo efficiente più nitrati, che sono precursori molecolari essenziali per lo scenario del “mondo del DNA”, ha affermato l’autore principale dello studio, il dott. Victor M. Rivilla, ricercatore presso il Centro di astrobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo. Ribe.”

Ha aggiunto: “Il contenuto chimico di G + 0,693-0,027 è simile a quello di altre regioni di formazione stellare nella nostra galassia, così come il contenuto di oggetti del sistema solare come le comete.

Ciò significa che il suo studio potrebbe fornirci importanti spunti sui componenti chimici che erano disponibili nella nebulosa e che hanno dato origine al nostro sistema planetario.

I ricercatori hanno utilizzato il telescopio Granada IRAM da 100 piedi (30 m) e il telescopio YEPS da 130 piedi (40 m) a Guadalajara.

Il team di esperti ha scoperto una serie di nitrili tra cui cianoallene, propargilcianuro e cianopropino, che non sono stati ancora trovati a G+ 0,693-0,027, sebbene siano stati segnalati nel 2019 nella nuvola oscura TMC-1 nelle costellazioni. e Auriga, una nuvola molecolare con condizioni molto diverse da G+ 0,693-0,027.

Gli scienziati hanno anche trovato potenziali prove per cianoformaldeide e glicolonitrile.

La cianoformaldeide è stata rilevata per la prima volta nelle nubi molecolari di TMC-1 e Sgr B2 nella costellazione del Sagittario e il glicolonitrile nella protostella simile al sole IRAS16293-2422 B nella costellazione dell’Ofiuco.

Il collega autore dello studio, il dott. Miguel A Requena Torres, docente presso la Towson University nel Maryland, ha dichiarato: “Grazie alle nostre osservazioni negli ultimi anni, compresi i risultati attuali, ora sappiamo che i nitrili sono tra le famiglie chimiche più abbondanti nel mondo. Universo.

Li abbiamo trovati nelle nubi molecolari al centro della nostra galassia, protostelle di diverse masse, meteoriti e comete, nonché nell’atmosfera di Titano, la più grande delle lune di Saturno.

“Finora abbiamo scoperto molti semplici precursori di nucleotidi, che sono i mattoni dell’RNA”, ha affermato l’autore, il dottor Izaskun Jiménez-Serra, che è anche ricercatore presso il Centro di astrobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo.

Ma mancano ancora molecole chiave difficili da rilevare.

Ad esempio, sappiamo che l’origine della vita sulla Terra richiedeva probabilmente anche altre molecole come i lipidi, che sono responsabili della formazione delle prime cellule.

Dovremmo quindi concentrarci anche sulla comprensione di come si formano i lipidi da precursori più semplici disponibili nel mezzo interstellare.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista il confine.