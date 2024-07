Scoperta del dinosauro scavatore, Fauna herzogai, dalla metàPeriodo Cretaceo Questo periodo rivela un ecosistema complesso in cui i dinosauri occupavano gli spazi sotterranei. Ciò sottolinea la diversità e l’adattabilità ambientale dei dinosauri, ampliando la nostra comprensione dei loro ruoli negli ambienti antichi.

L’era dei dinosauri non esisteva solo sopra la superficie della Terra. Scoperto un nuovo antenato dei dinosauri Thelosaurus Rivela che questi animali trascorrevano parte del loro tempo in tane sotterranee. Questa è nuova Classificare Ciò amplia la nostra comprensione della vita durante il periodo medio del Cretaceo, sia sopra che sotto terra.

Nuovo dinosauro Fauna [/Foat’NAH/] Herzogay L’Homo sapiens visse 99 milioni di anni fa nell’attuale Utah. A quel tempo, l’area era un vasto ecosistema di pianura alluvionale, stretto tra le rive di un enorme oceano interno a est e vulcani attivi e montagne a ovest. Era un ambiente caldo, umido e fangoso, attraversato da numerosi fiumi.

Paleontologi di Università statale della Carolina del Nord Il Museo di Scienze Naturali della Carolina del Nord ha scoperto il fossile – e altri esemplari della stessa specie – nel membro Museintochite della Formazione Cedar Mountain, a partire dal 2013. La conservazione di questi fossili, insieme ad alcune caratteristiche distintive, li ha avvisati della possibilità di perforazione.

Proprietà fisiche e prove di perforazione

Fauna Era un piccolo dinosauro erbivoro, delle dimensioni di un grosso cane e con una struttura corporea semplice. Manca delle peculiarità che caratterizzano i suoi parenti altamente ornamentali come i dinosauri cornuti, i dinosauri corazzati e i dinosauri crestati. Ma questo non significa Fauna Era noioso.

Fauna Questo animale condivide molte caratteristiche anatomiche con animali noti per scavare o scavare, come grandi muscoli bicipiti, forti punti di attacco muscolare nei fianchi e nelle gambe, ossa fuse lungo il bacino – che probabilmente aiutano la stabilità durante lo scavo – e arti posteriori che sono relativamente più grandi rispetto agli arti anteriori. Ma questa non è l’unica prova che questo animale abbia trascorso del tempo sottoterra.

“La tendenza nella documentazione fossile è verso gli animali più grandi, principalmente perché in ambienti di pianura alluvionale come la Mosintochite, piccole ossa sono spesso sparse sulla superficie, marciscono o vengono raccolte prima della sepoltura e della fossilizzazione.” Avrahami è il primo autore dell’articolo che descrive il lavoro.

“Ma Fauna “Queste ossa venivano spesso trovate complete, molte di loro conservate nella loro posizione di morte originale, con il petto abbassato e gli arti anteriori separati, ed erano in condizioni eccezionalmente buone”, dice Avrahami “Se fossero già state sottoterra in una tana prima della morte, “questo tipo di conservazione sarebbe stato più probabile”.

Lindsey Zanno, professore associato presso la North Carolina State University e capo del Dipartimento di Paleontologia presso il North Carolina Museum of Natural Sciences e autore corrispondente del lavoro, è d’accordo.

“Fauna “Gli scheletri sono molto più comuni in questa regione di quanto ci aspetteremmo per un piccolo animale con ossa fragili”, afferma Zano. “La migliore spiegazione del motivo per cui così tanti di loro sono stati trovati e recuperati in piccoli gruppi di più individui è questa vivevano almeno parte del tempo sottoterra.” “Vona ha fatto il duro lavoro per noi, seppellendosi in tutta questa zona.”

Anche se i ricercatori non sono ancora riusciti a identificare i cunicoli sotterranei del FaunaI tunnel e la stanza dei suoi parenti più stretti, OryctodromeusTracce di animali estinti sono state trovate negli stati dell’Idaho e del Montana. Questi risultati supportano l’idea che Fauna Vengono utilizzate anche le tane.

L’importanza culturale e scientifica della fauna

Nome del genere Fauna Questo nome deriva dall’antica storia della creazione del popolo Chamorro, la popolazione indigena di Guam e delle Isole Marianne nell’Oceano Pacifico. Fauna e Bontan erano due fratelli esploratori che scoprirono l’isola e diventarono Terra e Cielo. Il nome della specie onora Lisa Herzog, direttrice delle operazioni di paleontologia presso il Museo di scienze naturali della Carolina del Nord, per il suo inestimabile contributo e la sua dedizione al campo della paleontologia.

“Volevo onorare la mitologia indigena di Guam, poiché i miei antenati discendono dal popolo Chamorro”, afferma Avrahami. “Nel mito, la Fauna divenne parte della Terra quando morì, e dal suo corpo uscì una nuova vita, che per me è associata alla pietrificazione, alla bellezza e alla creazione. Fauna Probabilmente era ricoperto da un sottile strato di piume colorate. Il nome della specie è Lisa Herzog, che è stata parte integrante di tutto questo lavoro e ne ha scoperto uno dei più Fauna Esemplari di diversi individui furono conservati insieme in quella che molto probabilmente era una tana.

Fauna È anche un lontano parente di un altro famoso fossile della Carolina del Nord: il salice. Il Thelosaurus trascurato Si ritiene che l’esemplare attualmente nel museo contenga adattamenti a uno stile di vita semi-fossile – o parzialmente sotterraneo -, una ricerca pubblicata alla fine del 2023 da Zanno e dall’ex ricercatore della North Carolina State University David Patton.

“T. Trascurare Era alla fine di questo lignaggio – Fauna “Il suo antenato risale a circa 35 milioni di anni fa”, afferma Avrahami.

I ricercatori credono Fauna Questa è la chiave per espandere la nostra comprensione degli ecosistemi del Cretaceo.

“Fauna “Questa scoperta ci dà un’idea della terza dimensione che un animale può occupare spostandosi sottoterra”, afferma Avrahami. “Inoltre, aggiunge ricchezza alla documentazione fossile ed espande la diversità conosciuta degli erbivori di piccolo corpo, che nonostante siano componenti di. “Incredibilmente parte integrante degli ecosistemi del Cretaceo.”

“Le persone tendono ad avere una visione miope dei dinosauri che non è al passo con la scienza”, dice Zano. “Ora sappiamo che la diversità dei dinosauri comprendeva un’ampia gamma di specie, dai piccoli alianti che volavano sugli alberi ai cacciatori notturni, all’erba. -nutrire animali come i bradipi e persino animali che vivono sottoterra.

Riferimento: “Un nuovo dinosauro therosauro semi-fossile dal cenomaniano museintochite membro della formazione Cedar Mountain, Utah” di Haviv M. Avrahami e Peter J. Makovicki e Ryan T. Tucker e Lindsay E. Zanu, 9 luglio 2024, Documentazione anatomica.

DOI: 10.1002/ar.25505